Путин оценил роль доллара и евро в торговле с Китаем - РИА Новости, 30.08.2025
01:26 30.08.2025 (обновлено: 01:43 30.08.2025)
Путин оценил роль доллара и евро в торговле с Китаем
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доля доллара и евро во взаимных расчётах России и Китая опустилась до уровня статистической погрешности, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчёты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - отметил Путин.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доля доллара и евро во взаимных расчётах России и Китая опустилась до уровня статистической погрешности, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчёты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - отметил Путин.
