Путин оценил роль доллара и евро в торговле с Китаем

2025-08-30T01:26:00+03:00

экономика

владимир путин

китай

россия

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доля доллара и евро во взаимных расчётах России и Китая опустилась до уровня статистической погрешности, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчёты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - отметил Путин.

2025

