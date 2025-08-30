https://ria.ru/20250830/putin-2038436196.html
Путин оценил роль доллара и евро в торговле с Китаем
2025-08-30T01:26:00+03:00
2025-08-30T01:26:00+03:00
2025-08-30T01:43:00+03:00
экономика
владимир путин
китай
россия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доля доллара и евро во взаимных расчётах России и Китая опустилась до уровня статистической погрешности, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчёты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - отметил Путин.
