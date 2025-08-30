https://ria.ru/20250830/putin-2038436043.html

Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай

Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай - РИА Новости, 30.08.2025

Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай

Продовольственные товары и сельхозпродукция занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай, сказал президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Продовольственные товары и сельхозпродукция занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай, сказал президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Продолжаем работать над снижением торговых барьеров друг для друга. За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР. В целом продовольственные товары и продукция сельского хозяйства занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай", - сказал президент.

