https://ria.ru/20250830/putin-2038436043.html
Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай
Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай - РИА Новости, 30.08.2025
Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай
Продовольственные товары и сельхозпродукция занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай, сказал президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:24:00+03:00
2025-08-30T01:24:00+03:00
2025-08-30T01:24:00+03:00
экономика
китай
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_876d3a894d24ee4565073945f6cd7c2c.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Продовольственные товары и сельхозпродукция занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай, сказал президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Продолжаем работать над снижением торговых барьеров друг для друга. За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР. В целом продовольственные товары и продукция сельского хозяйства занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай", - сказал президент.
https://ria.ru/20250830/putin-2038435413.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_be4a13cd1a09e3aab8bc55bf6c110820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, владимир путин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай
Путин: продовольствие занимает ведущую позицию в экспорте РФ в Китай