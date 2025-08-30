https://ria.ru/20250830/putin-2038435413.html
Путин назвал Россию одним из основных рынков экспорта китайских автомобилей
Путин назвал Россию одним из основных рынков экспорта китайских автомобилей
2025-08-30T01:18:00+03:00
экономика
россия
китай
владимир путин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа назвал Россию одним из основных в мире рынков для экспорта китайских автомобилей. Соответствующее интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР", - отметил Путин.
