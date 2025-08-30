https://ria.ru/20250830/putin-2038435294.html

Россия удерживает первенство по экспорту газа и нефти в КНР, отметил Путин

2025-08-30T01:17:00+03:00

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин информационному агентству Cиньхуа.Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки "голубого топлива" по трубопроводу "Сила Сибири" с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров", - сказал президент.

