Сотрудничество России и Китая внесло коррективы в работу G20, заявил Путин
01:17 30.08.2025 (обновлено: 01:33 30.08.2025)
Сотрудничество России и Китая внесло коррективы в работу G20, заявил Путин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу "Большой двадцатки" и АТЭС, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Интервью президента РФ информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Плотное сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу таких ведущих экономических платформ, как "Группа двадцати" и АТЭС", - сказал Путин.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу "Большой двадцатки" и АТЭС, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Интервью президента РФ информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Плотное сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу таких ведущих экономических платформ, как "Группа двадцати" и АТЭС", - сказал Путин.
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина
01:32
 
Россия, В мире, Китай, Москва, Владимир Путин, Большая двадцатка
 
 
