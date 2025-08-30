https://ria.ru/20250830/putin-2038435206.html
Сотрудничество России и Китая внесло коррективы в работу G20, заявил Путин
Сотрудничество России и Китая внесло коррективы в работу G20, заявил Путин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу "Большой двадцатки" и АТЭС, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Интервью президента РФ информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Плотное сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу таких ведущих экономических платформ, как "Группа двадцати" и АТЭС", - сказал Путин.
Сотрудничество России и Китая внесло коррективы в работу G20, заявил Путин
