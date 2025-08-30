https://ria.ru/20250830/putin-2038435113.html
Россия и Китай выступают за реформирование ООН, заявил Путин
Россия и Китай выступают за реформирование ООН, заявил Путин - РИА Новости, 30.08.2025
Россия и Китай выступают за реформирование ООН, заявил Путин
Россия и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:16:00+03:00
2025-08-30T01:16:00+03:00
2025-08-30T03:30:00+03:00
россия
китай
оон
владимир путин
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, текст в преддверии визита главы государства в Китай опубликован на сайте Кремля."Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям", — сказал Путин.Он отметил, что Москва и Пекин выступают за то, чтобы Совбез ООН был более демократичной структурой. Сделать это можно за счет включения в ее состав стран Азии, Африки и Латинской Америки, пояснил президент. При этом он подчеркнул, что реформа должна быть тщательно продумана.
https://ria.ru/20250830/putin-2038436519.html
россия
китай
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, оон, владимир путин, азия
Россия, Китай, ООН, Владимир Путин, Азия
Россия и Китай выступают за реформирование ООН, заявил Путин
Путин: Россия и Китай поддерживают реформирование ООН и расширение Совбеза