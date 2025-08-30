https://ria.ru/20250830/putin-2038435113.html

Россия и Китай выступают за реформирование ООН, заявил Путин

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, текст в преддверии визита главы государства в Китай опубликован на сайте Кремля."Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям", — сказал Путин.Он отметил, что Москва и Пекин выступают за то, чтобы Совбез ООН был более демократичной структурой. Сделать это можно за счет включения в ее состав стран Азии, Африки и Латинской Америки, пояснил президент. При этом он подчеркнул, что реформа должна быть тщательно продумана.

