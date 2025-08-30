https://ria.ru/20250830/putin-2038434867.html

Путин оценил отношения России и Китая

Путин оценил отношения России и Китая

Президент РФ Владимир Путин назвал стратегические отношения России и Китая стабилизирующим фактором не только в Евразии, но и во всем мире.

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стратегические отношения России и Китая стабилизирующим фактором не только в Евразии, но и во всем мире.Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы - как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира", - сказал президент.

