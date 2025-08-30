Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил отношения России и Китая
01:13 30.08.2025 (обновлено: 01:38 30.08.2025)
Путин оценил отношения России и Китая
Президент РФ Владимир Путин назвал стратегические отношения России и Китая стабилизирующим фактором не только в Евразии, но и во всем мире.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стратегические отношения России и Китая стабилизирующим фактором не только в Евразии, но и во всем мире.Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы - как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира", - сказал президент.
Путин назвал отношения РФ и КНР стабилизирующим фактором во всем мире

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стратегические отношения России и Китая стабилизирующим фактором не только в Евразии, но и во всем мире.
Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы - как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира", - сказал президент.
Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка, заявил Путин
