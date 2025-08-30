https://ria.ru/20250830/putin-2038434775.html

Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина по ключевым вопросам

2025-08-30T01:13:00+03:00

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что у Москвы и Пекина схожие взгляды на принципиальные вопросы по ключевым международным темам.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Обмен мнениями по ключевым международным сюжетам раз за разом подтверждает, что у Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства", - сказал президент.

москва, пекин, россия, владимир путин