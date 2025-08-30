Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина по ключевым вопросам
01:13 30.08.2025 (обновлено: 01:29 30.08.2025)
Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина по ключевым вопросам
москва
пекин
россия
владимир путин
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что у Москвы и Пекина схожие взгляды на принципиальные вопросы по ключевым международным темам.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Обмен мнениями по ключевым международным сюжетам раз за разом подтверждает, что у Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства", - сказал президент.
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
москва, пекин, россия, владимир путин
Москва, Пекин, Россия, Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что у Москвы и Пекина схожие взгляды на принципиальные вопросы по ключевым международным темам.
Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Обмен мнениями по ключевым международным сюжетам раз за разом подтверждает, что у Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства", - сказал президент.
Москва Пекин Россия Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала