Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина по ключевым вопросам
2025-08-30T01:13:00+03:00
2025-08-30T01:13:00+03:00
2025-08-30T01:29:00+03:00
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил информационному агентству Cиньхуа, что у Москвы и Пекина схожие взгляды на принципиальные вопросы по ключевым международным темам.Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Обмен мнениями по ключевым международным сюжетам раз за разом подтверждает, что у Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства", - сказал президент.
