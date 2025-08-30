https://ria.ru/20250830/putin-2038434091.html
Путин дал интервью агентству Синьхуа
Путин дал интервью агентству Синьхуа - РИА Новости, 30.08.2025
Путин дал интервью агентству Синьхуа
Президент России Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству Cиньхуа, сообщает Кремль. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:06:00+03:00
2025-08-30T01:06:00+03:00
2025-08-30T01:11:00+03:00
китай
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству Cиньхуа, сообщает Кремль."В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству "Cиньхуа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20250830/tszinpin-2038434446.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин
Китай, Россия, Владимир Путин
Путин дал интервью агентству Синьхуа
Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии визита в Китай