Рейтинг@Mail.ru
Протесты замедлили рост ВВП Сербии, заявил депутат - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 30.08.2025 (обновлено: 06:04 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/protesty-2038452539.html
Протесты замедлили рост ВВП Сербии, заявил депутат
Протесты замедлили рост ВВП Сербии, заявил депутат - РИА Новости, 30.08.2025
Протесты замедлили рост ВВП Сербии, заявил депутат
Протесты негативно повлияли на рост ВВП Сербии, он ожидался в размере 3,7%, а будет меньше 3%, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:25:00+03:00
2025-08-30T06:04:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78211/03/782110345_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_26133f5367d2c03dc44114ed0b905a6f.jpg
БЕЛГРАД, 30 авг - РИА Новости. Протесты негативно повлияли на рост ВВП Сербии, он ожидался в размере 3,7%, а будет меньше 3%, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун. "Многомесячные незаконные протесты, которые стали весьма насильственными, нанесли финансовый ущерб. Замедлен рост экономики. Рост ВВП в этом году ожидался в размере 3,7%, но он будет около 3% или чуть меньше того", - заявил РИА Новости Дрецун. Также снизился приток прямых иностранных инвестиций, это означает, что открыто меньше новых рабочих мест, чем планировалось. "Нанесен прямой ущерб некоторым отраслям, таким как туризм. Значительно сокращено число туристов и клиентов в сопутствующей сфере услуг. Действительно, нанесен большой урон с этими протестами", - подчеркнул он. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на три тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
https://ria.ru/20250828/serbija-2038070512.html
https://ria.ru/20250829/vuchich-2038217257.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78211/03/782110345_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_f3de174c559ce2d20b040ba3bcd703dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Протесты замедлили рост ВВП Сербии, заявил депутат

Депутат Дрецен: протесты замедлили рост ВВП Сербии

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 30 авг - РИА Новости. Протесты негативно повлияли на рост ВВП Сербии, он ожидался в размере 3,7%, а будет меньше 3%, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун.
"Многомесячные незаконные протесты, которые стали весьма насильственными, нанесли финансовый ущерб. Замедлен рост экономики. Рост ВВП в этом году ожидался в размере 3,7%, но он будет около 3% или чуть меньше того", - заявил РИА Новости Дрецун.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Сербия снизила наценки на 23 категории товаров на фоне протестов
28 августа, 12:47
Также снизился приток прямых иностранных инвестиций, это означает, что открыто меньше новых рабочих мест, чем планировалось.
"Нанесен прямой ущерб некоторым отраслям, таким как туризм. Значительно сокращено число туристов и клиентов в сопутствующей сфере услуг. Действительно, нанесен большой урон с этими протестами", - подчеркнул он.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на три тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Вучич пообещал гражданам Сербии рост пенсий к началу следующего года
Вчера, 00:36
 
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала