В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство утвердило программу развития центра генетических ресурсов микроорганизмов, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.“В соответствии с подпунктом "б" пункта 7 указа президента Российской Федерации от 25 октября 2024 года № 913 "О Национальном центре генетических ресурсов микроорганизмов" утвердить прилагаемую программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025-2031 годы”, — говорится в копии документа, которая есть в распоряжении РИА Новости.Основные положения:При реализации программы создадут Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него будут включать коллекции, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях России.Каталог планируют пополнять за счет новых образцов по пяти ключевым разделам:

