Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 30.08.2025 (обновлено: 12:32 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/programma-2038473334.html
В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов
В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов - РИА Новости, 30.08.2025
В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов
Правительство утвердило программу развития центра генетических ресурсов микроорганизмов, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T10:37:00+03:00
2025-08-30T12:32:00+03:00
россия
общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство утвердило программу развития центра генетических ресурсов микроорганизмов, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.“В соответствии с подпунктом "б" пункта 7 указа президента Российской Федерации от 25 октября 2024 года № 913 "О Национальном центре генетических ресурсов микроорганизмов" утвердить прилагаемую программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025-2031 годы”, — говорится в копии документа, которая есть в распоряжении РИА Новости.Основные положения:При реализации программы создадут Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него будут включать коллекции, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях России.Каталог планируют пополнять за счет новых образцов по пяти ключевым разделам:
https://ria.ru/20250418/putin-2012203954.html
https://ria.ru/20250421/genetika-2012574071.html
https://ria.ru/20250709/nauka-2028002019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, правительство рф
Россия, Общество, Правительство РФ
В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов

Правительство утвердило программу центра генетических ресурсов микроорганизмов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство утвердило программу развития центра генетических ресурсов микроорганизмов, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
“В соответствии с подпунктом "б" пункта 7 указа президента Российской Федерации от 25 октября 2024 года № 913 "О Национальном центре генетических ресурсов микроорганизмов" утвердить прилагаемую программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025-2031 годы”, — говорится в копии документа, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий
18 апреля, 22:24
Основные положения:
  • цель — создание инфраструктуры и условий для эффективного использования генетических ресурсов микроорганизмов;
  • программа способствует научно-технологическому развитию и решению задач развития генетических технологий и биоэкономики;
  • на реализацию проекта направят более девяти миллиардов рублей;
  • планируется развивать кадровый потенциал и привлечь к исследованиям талантливых специалистов;
  • появится необходимая инфраструктура, в том числе нанотехнологическая лаборатория.
При реализации программы создадут Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него будут включать коллекции, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях России.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Саудовскую Аравию заинтересовали российские разработки по генетике
21 апреля, 17:40
Каталог планируют пополнять за счет новых образцов по пяти ключевым разделам:
  • бактерии и бактериофаги;
  • мицелиальные грибы, включая дрожжи;
  • микроводоросли;
  • культуры клеток млекопитающих и растений;
  • микробные ассоциации.
Исследование пшеницы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Найден ключ к созданию агрокультур нового поколения
9 июля, 07:00
 
РоссияОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала