В России утвердили программу центра генетических ресурсов микроорганизмов
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство утвердило программу развития центра генетических ресурсов микроорганизмов, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
“В соответствии с подпунктом "б" пункта 7 указа президента Российской Федерации от 25 октября 2024 года № 913 "О Национальном центре генетических ресурсов микроорганизмов" утвердить прилагаемую программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025-2031 годы”, — говорится в копии документа, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Основные положения:
- цель — создание инфраструктуры и условий для эффективного использования генетических ресурсов микроорганизмов;
- программа способствует научно-технологическому развитию и решению задач развития генетических технологий и биоэкономики;
- на реализацию проекта направят более девяти миллиардов рублей;
- планируется развивать кадровый потенциал и привлечь к исследованиям талантливых специалистов;
- появится необходимая инфраструктура, в том числе нанотехнологическая лаборатория.
При реализации программы создадут Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него будут включать коллекции, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях России.
Каталог планируют пополнять за счет новых образцов по пяти ключевым разделам:
- бактерии и бактериофаги;
- мицелиальные грибы, включая дрожжи;
- микроводоросли;
- культуры клеток млекопитающих и растений;
- микробные ассоциации.
