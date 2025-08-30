https://ria.ru/20250830/proekt--2038478659.html
МИД призвал проработать проект договора с КНДР о взаимных поездках
МИД призвал проработать проект договора с КНДР о взаимных поездках - РИА Новости, 30.08.2025
МИД призвал проработать проект договора с КНДР о взаимных поездках
Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки с учетом изменений российского и корейского... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки с учетом изменений российского и корейского законодательств, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В данном контексте удовлетворены тем, что после многолетнего перерыва, обусловленного, в частности, пандемией COVID-19, возобновилась работа над проектом обновленного соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки", - сказал Климов. В декабре 2024 года Климов сообщал РИА Новости, что такое соглашение готовится. Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительством России и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.
