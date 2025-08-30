Рейтинг@Mail.ru
11:20 30.08.2025
МИД призвал проработать проект договора с КНДР о взаимных поездках
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки с учетом изменений российского и корейского законодательств, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В данном контексте удовлетворены тем, что после многолетнего перерыва, обусловленного, в частности, пандемией COVID-19, возобновилась работа над проектом обновленного соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки", - сказал Климов. В декабре 2024 года Климов сообщал РИА Новости, что такое соглашение готовится. Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительством России и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.
россия, кндр (северная корея), в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки с учетом изменений российского и корейского законодательств, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В данном контексте удовлетворены тем, что после многолетнего перерыва, обусловленного, в частности, пандемией COVID-19, возобновилась работа над проектом обновленного соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки", - сказал Климов.
В декабре 2024 года Климов сообщал РИА Новости, что такое соглашение готовится.
Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительством России и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.
РоссияКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
