В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение
В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Приморском крае на 31 августа и 1 сентября, информирует Примгидромет.
"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 31 августа, ночью и днём 1 сентября на значительной территории края ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами очень сильные (50 миллиметров и более) за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы, местами порывистый ветер", - говорится в сообщении.
На реках Приморья ожидается осложнение паводковой обстановки: дополнительные подъёмы уровня воды на 0,5-1,7 метра, на отдельных участках в бассейнах рек Уссури и озера Ханка возможен выход воды из берегов и подтопление пониженных территорий, информируют синоптики.
"Во Владивостоке осадки начнутся во второй половине дня 31 августа, к вечеру ожидается усиление. Ночью - дождь, временами сильный, за период может выпасть 30–45 миллиметров. Утром 1 сентября интенсивность начнёт ослабевать, и к полудню дождь должен прекратиться", - отмечается в релизе.
Но синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума.
"Нет, (этот циклон - ред.) на погоду в дни Восточного экономического форума не повлияет. По предварительному прогнозу, в период ВЭФ осадков не ожидается, очередной циклон выйдет на Приморье ориентировочно 6 сентября. Но так срок прогноза большой, то время начало дождей будет уточняться", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
