Рейтинг@Mail.ru
В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/primore-2038446236.html
В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение
В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.08.2025
В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Приморском крае на 31 августа и 1 сентября, информирует Примгидромет. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T03:22:00+03:00
2025-08-30T03:22:00+03:00
владивосток
приморский край
примгидромет
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/13/1557941389_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_1a057bbc1dcaca9cc0bce3efe232996f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Приморском крае на 31 августа и 1 сентября, информирует Примгидромет. "Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 31 августа, ночью и днём 1 сентября на значительной территории края ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами очень сильные (50 миллиметров и более) за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы, местами порывистый ветер", - говорится в сообщении. На реках Приморья ожидается осложнение паводковой обстановки: дополнительные подъёмы уровня воды на 0,5-1,7 метра, на отдельных участках в бассейнах рек Уссури и озера Ханка возможен выход воды из берегов и подтопление пониженных территорий, информируют синоптики. "Во Владивостоке осадки начнутся во второй половине дня 31 августа, к вечеру ожидается усиление. Ночью - дождь, временами сильный, за период может выпасть 30–45 миллиметров. Утром 1 сентября интенсивность начнёт ослабевать, и к полудню дождь должен прекратиться", - отмечается в релизе. Но синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума. "Нет, (этот циклон - ред.) на погоду в дни Восточного экономического форума не повлияет. По предварительному прогнозу, в период ВЭФ осадков не ожидается, очередной циклон выйдет на Приморье ориентировочно 6 сентября. Но так срок прогноза большой, то время начало дождей будет уточняться", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250829/vef-2038369286.html
https://rsport.ria.ru/20250828/turnir-2038024043.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/13/1557941389_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_8a882133cfde74b0797bc8f33459e5f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, приморский край, примгидромет, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Владивосток, Приморский край, Примгидромет, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение

В Приморье перед ВЭФ объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Приморском крае на 31 августа и 1 сентября, информирует Примгидромет.
"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 31 августа, ночью и днём 1 сентября на значительной территории края ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами очень сильные (50 миллиметров и более) за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы, местами порывистый ветер", - говорится в сообщении.
Символика Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
На ВЭФ приедут представители более 70 стран
Вчера, 17:10
На реках Приморья ожидается осложнение паводковой обстановки: дополнительные подъёмы уровня воды на 0,5-1,7 метра, на отдельных участках в бассейнах рек Уссури и озера Ханка возможен выход воды из берегов и подтопление пониженных территорий, информируют синоптики.
"Во Владивостоке осадки начнутся во второй половине дня 31 августа, к вечеру ожидается усиление. Ночью - дождь, временами сильный, за период может выпасть 30–45 миллиметров. Утром 1 сентября интенсивность начнёт ослабевать, и к полудню дождь должен прекратиться", - отмечается в релизе.
Но синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума.
"Нет, (этот циклон - ред.) на погоду в дни Восточного экономического форума не повлияет. По предварительному прогнозу, в период ВЭФ осадков не ожидается, очередной циклон выйдет на Приморье ориентировочно 6 сентября. Но так срок прогноза большой, то время начало дождей будет уточняться", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Подготовка к ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Спортсмены из 26 стран выступят в турнирах в рамках ВЭФ
28 августа, 10:19
 
ВладивостокПриморский крайПримгидрометДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала