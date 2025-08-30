https://ria.ru/20250830/pozhar-2038591462.html
В Херсонской области магазин загорелся после атаки ВСУ
Строительный магазин вспыхнул после атаки ВСУ в поселке Новая Маячка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Строительный магазин вспыхнул после атаки ВСУ в поселке Новая Маячка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. "Новая Маячка: 22.00 - атака ВСУ на строительный магазин. С дрона "Баба Яга" осуществлено три сброса. Загорелось здание, рядом с ним находится жилой дом. На тушение вызваны сотрудники МЧС России", - написал Хоменко в своем Telegram-канале. По его словам, приступить к ликвидации возгорания пока невозможно из-за продолжающейся атаки дронов.
херсонская область
