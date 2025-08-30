Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области магазин загорелся после атаки ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 30.08.2025 (обновлено: 23:09 30.08.2025)
В Херсонской области магазин загорелся после атаки ВСУ
В Херсонской области магазин загорелся после атаки ВСУ
В Херсонской области магазин загорелся после атаки ВСУ
Строительный магазин вспыхнул после атаки ВСУ в поселке Новая Маячка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Строительный магазин вспыхнул после атаки ВСУ в поселке Новая Маячка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. "Новая Маячка: 22.00 - атака ВСУ на строительный магазин. С дрона "Баба Яга" осуществлено три сброса. Загорелось здание, рядом с ним находится жилой дом. На тушение вызваны сотрудники МЧС России", - написал Хоменко в своем Telegram-канале. По его словам, приступить к ликвидации возгорания пока невозможно из-за продолжающейся атаки дронов.
херсонская область
херсонская область , вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Херсонской области магазин загорелся после атаки ВСУ

В Новой Маячке Херсонской области после атаки ВСУ загорелся строительный магазин

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Строительный магазин вспыхнул после атаки ВСУ в поселке Новая Маячка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.
"Новая Маячка: 22.00 - атака ВСУ на строительный магазин. С дрона "Баба Яга" осуществлено три сброса. Загорелось здание, рядом с ним находится жилой дом. На тушение вызваны сотрудники МЧС России", - написал Хоменко в своем Telegram-канале.
По его словам, приступить к ликвидации возгорания пока невозможно из-за продолжающейся атаки дронов.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
У депутата Алешкинского совета диагностировали контузию после атаки ВСУ
Вчера, 22:46
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Версия 2023.1 Beta
