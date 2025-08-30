https://ria.ru/20250830/pozhar-2038591462.html

В Херсонской области магазин загорелся после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Строительный магазин вспыхнул после атаки ВСУ в поселке Новая Маячка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. "Новая Маячка: 22.00 - атака ВСУ на строительный магазин. С дрона "Баба Яга" осуществлено три сброса. Загорелось здание, рядом с ним находится жилой дом. На тушение вызваны сотрудники МЧС России", - написал Хоменко в своем Telegram-канале. По его словам, приступить к ликвидации возгорания пока невозможно из-за продолжающейся атаки дронов.

