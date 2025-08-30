https://ria.ru/20250830/pozhar-2038584089.html

В Ростовской области потушили ландшафтный пожар

В Ростовской области потушили ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в администрации Аксайского района сообщали, что в субботу в 13.46 мск поступила информация о возгорании сухой растительности на улице Советская в станице Мишкинской. Уточнялось, что из-за сильного ветра огонь сразу распространился на площадь 3000 квадратных метров. "Пожар в Аксайском районе полностью потушен", - говорится в сообщении.

