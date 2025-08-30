Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038584089.html
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.08.2025
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T21:22:00+03:00
2025-08-30T21:22:00+03:00
происшествия
аксайский район
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в администрации Аксайского района сообщали, что в субботу в 13.46 мск поступила информация о возгорании сухой растительности на улице Советская в станице Мишкинской. Уточнялось, что из-за сильного ветра огонь сразу распространился на площадь 3000 квадратных метров. "Пожар в Аксайском районе полностью потушен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038582824.html
аксайский район
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, аксайский район, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Аксайский район, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар

В Аксайском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в администрации Аксайского района сообщали, что в субботу в 13.46 мск поступила информация о возгорании сухой растительности на улице Советская в станице Мишкинской. Уточнялось, что из-за сильного ветра огонь сразу распространился на площадь 3000 квадратных метров.
"Пожар в Аксайском районе полностью потушен", - говорится в сообщении.
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар
Вчера, 21:06
 
ПроисшествияАксайский районРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала