В Ростовской области ликвидировали пожар
17:51 30.08.2025
В Ростовской области ликвидировали пожар
происшествия
россия
неклиновский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Пожар в хуторе Мержаново в Неклиновском районе, где ранее ввели ЧС в границах возгорания, и где огнем была повреждена туристическая достопримечательность - Маяк Мержаново, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Ликвидирован пожар на 1500 квадратах в хуторе Мержаново Неклиновского района", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что из-за ветра огонь перебросился на частные строения, в результате чего повреждены два дома, хозпостройка и два автомобиля. Пожар тушили 30 специалистов и 11 единиц техники, добавили в ведомстве. Ранее в субботу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали, что пожар возник в хуторе Мержаново в Ростовской области. Огонь на площади 1 тысяча квадратных метров тушили 15 человек и четыре единицы техники, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Позже глава Неклиновского района Василий Даниленко сообщал, что режим ЧС ввели в границах пожара в хуторе Мержаново. Он также сообщал, что сильные повреждения огнем получил Маяк Мержаново: этот маяк был одним из самых популярных туристических объектов в Ростовской области.
россия
неклиновский район
ростовская область
происшествия, россия, неклиновский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Неклиновский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Кадр видео из соцсетейПожар в хуторе Мержаново в Ростовской области
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в хуторе Мержаново в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Пожар в хуторе Мержаново в Неклиновском районе, где ранее ввели ЧС в границах возгорания, и где огнем была повреждена туристическая достопримечательность - Маяк Мержаново, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"Ликвидирован пожар на 1500 квадратах в хуторе Мержаново Неклиновского района", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что из-за ветра огонь перебросился на частные строения, в результате чего повреждены два дома, хозпостройка и два автомобиля. Пожар тушили 30 специалистов и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.
Ранее в субботу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали, что пожар возник в хуторе Мержаново в Ростовской области. Огонь на площади 1 тысяча квадратных метров тушили 15 человек и четыре единицы техники, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Позже глава Неклиновского района Василий Даниленко сообщал, что режим ЧС ввели в границах пожара в хуторе Мержаново. Он также сообщал, что сильные повреждения огнем получил Маяк Мержаново: этот маяк был одним из самых популярных туристических объектов в Ростовской области.
В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома
ПроисшествияРоссияНеклиновский районРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
