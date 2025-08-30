https://ria.ru/20250830/pozhar-2038552679.html

В Ростовской области ликвидировали пожар

Пожар в хуторе Мержаново в Неклиновском районе, где ранее ввели ЧС в границах возгорания, и где огнем была повреждена туристическая достопримечательность - Маяк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Пожар в хуторе Мержаново в Неклиновском районе, где ранее ввели ЧС в границах возгорания, и где огнем была повреждена туристическая достопримечательность - Маяк Мержаново, ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Ликвидирован пожар на 1500 квадратах в хуторе Мержаново Неклиновского района", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что из-за ветра огонь перебросился на частные строения, в результате чего повреждены два дома, хозпостройка и два автомобиля. Пожар тушили 30 специалистов и 11 единиц техники, добавили в ведомстве. Ранее в субботу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали, что пожар возник в хуторе Мержаново в Ростовской области. Огонь на площади 1 тысяча квадратных метров тушили 15 человек и четыре единицы техники, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Позже глава Неклиновского района Василий Даниленко сообщал, что режим ЧС ввели в границах пожара в хуторе Мержаново. Он также сообщал, что сильные повреждения огнем получил Маяк Мержаново: этот маяк был одним из самых популярных туристических объектов в Ростовской области.

