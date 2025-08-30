https://ria.ru/20250830/pozhar-2038548133.html
В Ростове-на-Дону загорелась сухая растительность
Возгорание сухой растительности на площади 1,5 тысяч квадратных метров произошло в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности на площади 1,5 тысяч квадратных метров произошло в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Ростове-на-Дону на улице Левобережная произошло загорание сухой растительности. Площадь пожара 1500 квадратных метров. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода. Существует угроза распространения. К месту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К тушению привлечено порядка 40 человек и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
