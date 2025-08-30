Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону загорелась сухая растительность
17:28 30.08.2025
В Ростове-на-Дону загорелась сухая растительность
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности на площади 1,5 тысяч квадратных метров произошло в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Ростове-на-Дону на улице Левобережная произошло загорание сухой растительности. Площадь пожара 1500 квадратных метров. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода. Существует угроза распространения. К месту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К тушению привлечено порядка 40 человек и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, ми-8 амтш
Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Ми-8 АМТШ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности на площади 1,5 тысяч квадратных метров произошло в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ростове-на-Дону на улице Левобережная произошло загорание сухой растительности. Площадь пожара 1500 квадратных метров. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода. Существует угроза распространения. К месту вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К тушению привлечено порядка 40 человек и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
Пожар в хуторе Мержаново в Ростовской области. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Ростовской области вспыхнул пожар в хуторе
Вчера, 14:43
 
Ростов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияМи-8 АМТШ
 
 
