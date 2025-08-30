https://ria.ru/20250830/pozhar-2038543386.html

В Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области тушат на площади три тысячи квадратных метров, в тушении огня принимают участие четыре пожарных расчета и 40 человек, включая волонтеров, сообщила администрация Аксайского района. "Сегодня, в 13.46 мск… поступила информация о возгорании сухой растительности на улице Советская в станице Мишкинской. Ситуация осложняется сильным ветром, огонь сразу распространился на большую площадь, сейчас площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении. По словам главы района, в тушении пожара принимают участие четыре пожарных расчета, трактор, две водовозки, 40 человек, в том числе добровольные пожарные дружинники и волонтеры.

