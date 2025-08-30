https://ria.ru/20250830/pozhar-2038543386.html
В Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар
В Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.08.2025
В Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области тушат на площади три тысячи квадратных метров, в тушении огня принимают участие четыре пожарных расчета... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:11:00+03:00
2025-08-30T17:11:00+03:00
2025-08-30T17:12:00+03:00
ростовская область
аксайский район
советский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Аксайском районе Ростовской области тушат на площади три тысячи квадратных метров, в тушении огня принимают участие четыре пожарных расчета и 40 человек, включая волонтеров, сообщила администрация Аксайского района. "Сегодня, в 13.46 мск… поступила информация о возгорании сухой растительности на улице Советская в станице Мишкинской. Ситуация осложняется сильным ветром, огонь сразу распространился на большую площадь, сейчас площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении. По словам главы района, в тушении пожара принимают участие четыре пожарных расчета, трактор, две водовозки, 40 человек, в том числе добровольные пожарные дружинники и волонтеры.
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038512316.html
ростовская область
аксайский район
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, аксайский район, советский , происшествия
Ростовская область, Аксайский район, Советский , Происшествия
В Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар
В Аксайском районе в Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар