Рейтинг@Mail.ru
В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 30.08.2025 (обновлено: 13:09 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038498630.html
В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома
В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома - РИА Новости, 30.08.2025
В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома
Пожар в подвальном складе магазина на северо-востоке Москвы локализован, пожарные работают над полной ликвидацией возгорания, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:04:00+03:00
2025-08-30T13:09:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038488075_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_4dae49b9a25a5e2ab7de4f0ee60d91b7.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар в подвальном складе магазина на северо-востоке Москвы локализован, пожарные работают над полной ликвидацией возгорания, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "Пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации", - отметили в пресс-службе ведомства. По информации ГУМЧС, загорание складируемых товаров произошло на проспекте Мира в подвале магазина на первом этаже, в административной части 8-этажного жилого дома. До прибытия пожарных помещение самостоятельно покинули 2 человека. "Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20250830/mchs-2038492408.html
https://ria.ru/20250830/mchs-2038485756.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038488075_161:0:1110:712_1920x0_80_0_0_a5b920b1f2b37f39d863631a2d8777ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома

Пожар в подвале магазина на северо-востоке Москвы локализован

© Фото : МЧС Москвы/TelegramЛиквидация пожара на первом этаже 8-этажного жилого дома на проспекте Мира в Москве. 30 августа 2025
Ликвидация пожара на первом этаже 8-этажного жилого дома на проспекте Мира в Москве. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Ликвидация пожара на первом этаже 8-этажного жилого дома на проспекте Мира в Москве. 30 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар в подвальном складе магазина на северо-востоке Москвы локализован, пожарные работают над полной ликвидацией возгорания, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
"Пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации", - отметили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
При пожаре в Волгограде спасли шесть человек
12:40
По информации ГУМЧС, загорание складируемых товаров произошло на проспекте Мира в подвале магазина на первом этаже, в административной части 8-этажного жилого дома. До прибытия пожарных помещение самостоятельно покинули 2 человека.
"Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ГУМЧС.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Волгограде локализовали пожар на рынке
12:14
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала