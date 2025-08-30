https://ria.ru/20250830/pozhar-2038498630.html

В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома

В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома

В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар в подвальном складе магазина на северо-востоке Москвы локализован, пожарные работают над полной ликвидацией возгорания, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "Пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации", - отметили в пресс-службе ведомства. По информации ГУМЧС, загорание складируемых товаров произошло на проспекте Мира в подвале магазина на первом этаже, в административной части 8-этажного жилого дома. До прибытия пожарных помещение самостоятельно покинули 2 человека. "Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ГУМЧС.

