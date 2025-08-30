https://ria.ru/20250830/pozhar-2038486302.html
В Москве вспыхнул пожар в подвале жилого дома
Возгорание товаров в подвале магазина на первом этаже 8-этажного жилого дома произошло на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС Москвы. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Возгорание товаров в подвале магазина на первом этаже 8-этажного жилого дома произошло на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС Москвы."На проспекте Мира произошло возгорание складируемых товаров в подвале магазина на первом этаже, в административной части 8-этажного жилого дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение самостоятельно покинули 2 человека. На месте работают сотрудники МЧС России.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
