Суд в США постановил, что большинство пошлин Трампа незаконны

Суд в США постановил, что большинство пошлин Трампа незаконны

2025-08-30T01:28:00+03:00

2025-08-30T09:02:00+03:00

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Апелляционный суд США постановил, что глава Белого дома Дональд Трамп не имел право вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны."Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает полномочия по введению тарифов, пошлин и тому подобное, а также полномочия по налогообложению", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Трамп назвал вывод апелляционной палаты ошибочным. Он подчеркнул, что до решения Верховного суда все пошлины продолжают действовать, и пригрозил, что отмена тарифов станет "полной катастрофой для страны".После возвращения в Белый дом политик стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.Трамп 1 августа подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от 10% до 41%. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу 7 августа.

