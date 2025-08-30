Суд в США постановил, что большинство пошлин Трампа незаконны
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Апелляционный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел право вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако их действие останется в силе до слушаний в Верховном суде, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает полномочия по введению тарифов, пошлин и т.п., а также полномочия по налогообложению", — постановил суд.
Сам Трамп назвал решение апелляционной палаты ошибочным. Он подчеркнул, что до решения Верховного суда все пошлины продолжают действовать, и пригрозил, что отмена тарифов станет "полной катастрофой для страны".
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%. Новые пошлины были введены в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.