Полянский оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне
Полянский оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне
2025-08-30T00:18:00+03:00
ООН, 30 авг – РИА Новости. Возможная российско-украинская встреча на "высшем уровне" могла бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Возможная российско-украинская встреча на высшем уровне могла бы оформить взаимные договоренности, основывающиеся на хорошо понятных после саммита на Аляске шагах и мерах", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. "Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров", – продолжил Полянский.
россия, аляска, украина, дмитрий полянский, дональд трамп, оон
