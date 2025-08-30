Рейтинг@Mail.ru
Полянский оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 30.08.2025
00:18 30.08.2025
Полянский оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне
Полянский оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 30.08.2025
Полянский оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне
Возможная российско-украинская встреча на "высшем уровне" могла бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 30.08.2025
ООН, 30 авг – РИА Новости. Возможная российско-украинская встреча на "высшем уровне" могла бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Возможная российско-украинская встреча на высшем уровне могла бы оформить взаимные договоренности, основывающиеся на хорошо понятных после саммита на Аляске шагах и мерах", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. "Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров", – продолжил Полянский.
Полянский оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне

Полянский: встреча РФ-Украина на высшем уровне могла бы оформить договоренности

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 30 авг – РИА Новости. Возможная российско-украинская встреча на "высшем уровне" могла бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Возможная российско-украинская встреча на высшем уровне могла бы оформить взаимные договоренности, основывающиеся на хорошо понятных после саммита на Аляске шагах и мерах", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
"Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров", – продолжил Полянский.
Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский
