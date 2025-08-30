https://ria.ru/20250830/polyanskiy-2038431166.html

Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский

Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский - РИА Новости, 30.08.2025

Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский

Россия фиксирует "много попыток" исказить идею проведения российско-украинского саммита, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T00:15:00+03:00

2025-08-30T00:15:00+03:00

2025-08-30T00:15:00+03:00

россия

украина

дмитрий полянский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cd6202d8f90e10c0320e7e81859c3ad.jpg

ООН, 30 авг - РИА Новости. Россия фиксирует "много попыток" исказить идею проведения российско-украинского саммита, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Фиксируем также много попыток исказить идею проведения российско-украинского саммита", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что Россия может рассмотреть сценарий соответствующей встречи, но при условии "тщательной предварительной подготовки" и ее соответствующего "субстантивного наполнения". "В противном случае она попросту лишается смысла", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20250830/oon-2038430908.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий полянский, оон