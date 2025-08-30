https://ria.ru/20250830/polyanskiy-2038431166.html
Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский
Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский - РИА Новости, 30.08.2025
Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский
Россия фиксирует "много попыток" исказить идею проведения российско-украинского саммита, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 30.08.2025
ООН, 30 авг - РИА Новости. Россия фиксирует "много попыток" исказить идею проведения российско-украинского саммита, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Фиксируем также много попыток исказить идею проведения российско-украинского саммита", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что Россия может рассмотреть сценарий соответствующей встречи, но при условии "тщательной предварительной подготовки" и ее соответствующего "субстантивного наполнения". "В противном случае она попросту лишается смысла", - добавил Полянский.
Россия фиксирует попытки исказить идею саммита с Украиной, заявил Полянский
