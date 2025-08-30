https://ria.ru/20250830/polsha-2038462508.html

Посол России рассказал, кто должен налаживать отношения Москвы и Варшавы - РИА Новости, 30.08.2025

Польша ждет от России жестов доброй воли, но она сама разрушила отношения и ей проявлять инициативу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 30.08.2025

ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша ждет от России жестов доброй воли, но она сама разрушила отношения и ей проявлять инициативу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Андреев."Нас постоянно призывали к тому, чтобы мы пошли на уступки, скажем, в вопросах видения нашей общей истории. Такие призывы, случалось, звучали не только с польской стороны, но есть и у нас, в России, сторонники такого подхода, что, мол, надо же понимать наших польских соседей, они от нас столько натерпелись, страдали, мы их обижали, надо относиться к этому с пониманием, идти навстречу и так далее. С этим я категорически не согласен. История наших отношений такая, какая она есть, и нельзя в угоду другой стороне отступать от ее восприятия с позиций наших национальных интересов", - сказал посол.Он добавил, что на протяжении всей истории российские победы над соперниками являются не виной, а заслугой предков."Все, что происходило в нашей истории, имеет свои объективные причины. Если Россия в ней добивалась успехов и побеждала своих соперников, то это - заслуга наших предков, а вовсе не вина России", - сказал собеседник агентства.Андреев отметил, что именно польская сторона была инициатором ухудшения отношений с Россией. "Поскольку это польская сторона инициировала резкое обрушение наших отношений, очевидно, нашим польским бывшим партнерам следует и проявлять инициативу в плане их восстановления", - заявил он.При этом он считает, что в настоящее время в отношениях с Польшей для России присутствует "ясность". "Я часто цитирую нашего видного политолога Тимофея Бордачева, который когда-то сказал: "Россия должна быть благодарна Западу за ясность в отношениях". После 2014 года в наших отношениях с Польшей тоже наступила полная ясность, и это как раз благоприятствует тому, чтобы в наших подходах к отношениям с Польшей доминировал сугубый реализм, чтобы никаких иллюзий, самообмана в дальнейшем не возникало", - сказал собеседник агентства.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru. в 11.00.

