Польская авиация приступила к выполнению задач из-за активности России

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиация Польши и союзных сил приступила к выполнению задач на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "Польские и союзные военно-воздушные силы начали действовать в нашем воздушном пространстве", - говорится в публикации на странице оперативного командования в соцсети X. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование ВС Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в публикации. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

