Рейтинг@Mail.ru
Польская авиация приступила к выполнению задач из-за активности России - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/polsha-2038452403.html
Польская авиация приступила к выполнению задач из-за активности России
Польская авиация приступила к выполнению задач из-за активности России - РИА Новости, 30.08.2025
Польская авиация приступила к выполнению задач из-за активности России
Авиация Польши и союзных сил приступила к выполнению задач на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:24:00+03:00
2025-08-30T05:24:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиация Польши и союзных сил приступила к выполнению задач на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "Польские и союзные военно-воздушные силы начали действовать в нашем воздушном пространстве", - говорится в публикации на странице оперативного командования в соцсети X. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование ВС Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в публикации. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://ria.ru/20250827/polsha-2037974870.html
https://ria.ru/20250826/polsha-2037664724.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_163:0:1846:1262_1920x0_80_0_0_bcc30950189637f239dd8a080db51b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
Польская авиация приступила к выполнению задач из-за активности России

ВВС Польши приступили к выполнению задач на фоне якобы активности РФ на Украине

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиация Польши и союзных сил приступила к выполнению задач на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"Польские и союзные военно-воздушные силы начали действовать в нашем воздушном пространстве", - говорится в публикации на странице оперативного командования в соцсети X.
Консульство Польши в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Калининграде закрылось консульство Польши
27 августа, 22:09
Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
"Оперативное командование ВС Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в публикации.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Польше призвали Украину заплатить за терминалы Starlink
26 августа, 14:33
 
В миреПольшаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала