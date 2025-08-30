https://ria.ru/20250830/polsha-2038445394.html

Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами, заявил посол России

ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. В РФ не сомневаются, что спецслужбы Польши продолжают искать возможности сотрудничества с российскими дипломатами, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел. Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся", - сказал дипломат. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

польша, россия, варшава, сергей андреев