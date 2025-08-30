Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами, заявил посол России - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/polsha-2038445394.html
Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами, заявил посол России
Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами, заявил посол России - РИА Новости, 30.08.2025
Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами, заявил посол России
В РФ не сомневаются, что спецслужбы Польши продолжают искать возможности сотрудничества с российскими дипломатами, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T03:12:00+03:00
2025-08-30T03:12:00+03:00
польша
россия
варшава
сергей андреев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997671500_207:0:1200:558_1920x0_80_0_0_737e76353ef148c21c449ceceac16e37.jpg
ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. В РФ не сомневаются, что спецслужбы Польши продолжают искать возможности сотрудничества с российскими дипломатами, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел. Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся", - сказал дипломат. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250829/posol-2038233469.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997671500_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b07d9ebdeaf90a048f03c357e4e69d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, варшава, сергей андреев
Польша, Россия, Варшава, Сергей Андреев
Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами, заявил посол России

Андреев: спецслужбы Польши ищут возможности сотрудничества с дипломатами РФ

© Фото : посольство РФ в ПольшеЧрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : посольство РФ в Польше
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. В РФ не сомневаются, что спецслужбы Польши продолжают искать возможности сотрудничества с российскими дипломатами, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел. Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся", - сказал дипломат.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол России оценил шансы восстановления диалога с Польшей
Вчера, 06:31
 
ПольшаРоссияВаршаваСергей Андреев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала