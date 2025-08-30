СМИ: ссора Навроцкого с Туском грозит проблемами Украине
FT: ссора между Навроцким и Туском может лишить Киев помощи Польши
© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ссора между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском из-за борьбы за главенство во внешней политике может повлиять на отношение к Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
"Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского", — говорится в материале.
Как отмечает издание, раскол между польскими лидерами демонстрирует тот факт, что несмотря на то, что именно Туск участвовал предыдущих встречах с Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп после недавней встречи в Белом доме позвонил Навроцкому, а не ему.
"Вместо (Разделения обязанностей. — Прим.ред.) мы имеем недопонимание и противостояние, что заставляет меня сильно беспокоиться по поводу внешней политики Польши, в том числе и в отношении Украины", — сказала профессор Института политических исследований Польской академии наук Моника Сус в беседе с изданием.
По мнению профессора Университета Яна Кохановского в Кельце Агнешки Касиньски-Метрики, у Навроцкого огромные амбиции, и он хочет остаться президентом на два срока, а у Туска большая проблема: его поддержка падает, его обещания не выполнены, а население все меньше ему доверяет.
Президент Польши ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
