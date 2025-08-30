Рейтинг@Mail.ru
Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.08.2025 (обновлено: 08:01 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/polsha-2038100597.html
Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине
Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине
Варшава при молчаливом согласии Брюсселя собирается отказать украинским переселенцам в материальной помощи и приравнять бандеровскую символику к нацистской и... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T08:00:00+03:00
2025-08-30T08:01:00+03:00
в мире
украина
польша
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47c7dd517425392e68d7125bfc976813.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Варшава при молчаливом согласии Брюсселя собирается отказать украинским переселенцам в материальной помощи и приравнять бандеровскую символику к нацистской и коммунистической. Польские власти утверждают, что по-прежнему поддерживают Киев, но за три с половиной года конфликта многое изменилось. К чему готовят союзника — в материале РИА Новости.Польский поворотПрезидент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о поддержке беженцев с Украины. Дескать, Москва все еще самая большая угроза безопасности, однако финансовые возможности и общественные настроения уже не те, что в 2022-м."Закон, предоставленный мне, не учитывает поправок, по которым велась публичная дискуссия. &lt;...&gt; Считаю, что помощь "800+" должны получать только те украинцы, которые готовы работать в Польше. &lt;…&gt; Иначе несправедливо. &lt;…&gt; Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон в таком виде. Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель поработать над этим", — заявил он.Программа "800+" предполагает ежемесячные выплаты украинским семьям с детьми по 800 злотых (порядка 17,4 тысячи рублей) на каждого ребенка. Навроцкий должен был продлить помощь до марта 2026-го. В новой редакции закона правительство предложило раздавать деньги не только школьникам, но и тем несовершеннолетним, кто уже учится в институте или посещает курсы профессиональной подготовки. Пособия не полагаются украинцам, приезжающим на короткий срок. Также для региональных властей хотели увеличить сроки рассмотрения дел о разрешении на временное проживание.Но, как показал опрос SW Research, 59,8% поляков согласны с Навроцким. Против лишь 25,4%, еще 14,7% не определились. По данным социологов, в основном президента поддержали люди в возрасте 25-34 лет.Параллельно Навроцкий анонсировал законопроект о запрете бандеровской символики. "Мы должны закрепить лозунг: "стоп бандеровцам". А в Уголовном кодексе приравнять их символы к немецким национал-социалистическим и советским коммунистическим", — сказал президент. Сделать это, по его мнению, надо, чтобы "нивелировать российскую пропаганду".Борьба элитПравительство, не скрывающее враждебности к Навроцкому, тут же обвинило его в "предательстве Украины и подрыве национальной безопасности"."Помощь Украине — это защита Польши!" — пафосно произнес вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Но оговорился, что молодые украинцы, разъезжающие по Варшаве в дорогих автомобилях, его раздражают.И добавил, что Киев не вступит в Евросоюз, пока не признает Волынскую резню, не организует эксгумацию останков погибших поляков и их поминовение. "Я выражал очень четкое и твердое неприятие случаев, когда доброе имя Польши каким-либо образом попиралось или предпринимались попытки прославить Бандеру. Я говорил об этом крайне категорично", — сказал он.Другой вице-премьер, министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский и вовсе заподозрил президента в "поддержке российского империализма". Чиновник так увлекся, что перепутал программу "800+" с другим пакетом помощи украинцам: оплатой спутникового интернета Starlink для ВСУ."Из-за решения Навроцкого (наложить вето) киевское правительство не сможет хранить данные в безопасном месте", — написал он в соцсети Х.Правительство может преодолеть президентское решение при помощи парламента. Но для этого нужно заручиться поддержкой 276 депутатов. У правящей коалиции есть только 240 голосов. Поэтому премьер-министр Дональд Туск решил не спорить с Навроцким, а переписать законопроект.Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что члены ЕС обязаны заботиться об украинских беженцах. Но суммы социальных и семейных выплат, а также уровень медицинской помощи определяют национальные правительства."Евросоюз непоколебим в своей приверженности поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — не забыл произнести дежурную фразу чиновник.В Киеве пока помалкивают, но местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники утверждают, что запрет бандеровской символики — это красная линия для режима Зеленского. "Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в обществе и потребуют реагирования", — сказал "Европейской правде" сотрудник МИД.Милые бранятсяДоцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает вето Навроцкого элементом внутренней политики, который никак не повлияет на отношения с Украиной и Россией."Польша — самая русофобская страна в мире. Навроцкий даже больший враг России, чем Туск. Для Варшавы Бандера меньшее зло, чем Москва. Любое правительство будет поддерживать киевский режим. Наивно рассчитывать на то, что удастся вбить какой-то клин между местными элитами или Польшей и Украиной. Русофобия — часть польского политического сознания", — объяснил он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов ожидал подобного развития событий, так как Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти."Совершенно логично, что первым делом он ударил по тем, кто в истории Польши представлен в ярко негативном свете. Причем на этом его атака наверняка не закончится, он предпримет и другие действия против бандеровцев. Естественно, это осложнит взаимодействие с Киевом, в том числе на военном и экономическом уровнях. Но пока продолжается вооруженный конфликт, союзники по НАТО и ЕС не позволят Навроцкому слишком многого. Настоящие трудности возникнут потом. Причем президент и правительство выступят единым фронтом. Пользуясь стратегическим положением Польши, они радикализируют требования к Украине, надеясь подчинить ее своей воле", — полагает эксперт.В целом же политологи считают, что вето Навроцкого в обозримой перспективе не изменит ни положения беженцев, ни ситуации в соседней стране, однако Варшава в очередной раз дала Киеву понять, что давние претензии не забыты.
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html
https://ria.ru/20250818/germaniya-2035309081.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_12b00d77bcd5f0a96bdba4ed393f8a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, кароль навроцкий
В мире, Украина, Польша, Кароль Навроцкий
Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине

Вадим Трухачев: Навроцкий больший враг России, чем Туск

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Варшава при молчаливом согласии Брюсселя собирается отказать украинским переселенцам в материальной помощи и приравнять бандеровскую символику к нацистской и коммунистической. Польские власти утверждают, что по-прежнему поддерживают Киев, но за три с половиной года конфликта многое изменилось. К чему готовят союзника — в материале РИА Новости.

Польский поворот

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о поддержке беженцев с Украины. Дескать, Москва все еще самая большая угроза безопасности, однако финансовые возможности и общественные настроения уже не те, что в 2022-м.
© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий
"Закон, предоставленный мне, не учитывает поправок, по которым велась публичная дискуссия. <...> Считаю, что помощь "800+" должны получать только те украинцы, которые готовы работать в Польше. <…> Иначе несправедливо. <…> Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон в таком виде. Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель поработать над этим", — заявил он.
Программа "800+" предполагает ежемесячные выплаты украинским семьям с детьми по 800 злотых (порядка 17,4 тысячи рублей) на каждого ребенка. Навроцкий должен был продлить помощь до марта 2026-го. В новой редакции закона правительство предложило раздавать деньги не только школьникам, но и тем несовершеннолетним, кто уже учится в институте или посещает курсы профессиональной подготовки. Пособия не полагаются украинцам, приезжающим на короткий срок. Также для региональных властей хотели увеличить сроки рассмотрения дел о разрешении на временное проживание.
Но, как показал опрос SW Research, 59,8% поляков согласны с Навроцким. Против лишь 25,4%, еще 14,7% не определились. По данным социологов, в основном президента поддержали люди в возрасте 25-34 лет.
© Getty Images / SOPA Images/Daniel LaiУкраинские беженцы в Пшемысле
Украинские беженцы в Пшемысле - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Getty Images / SOPA Images/Daniel Lai
Украинские беженцы в Пшемысле
Параллельно Навроцкий анонсировал законопроект о запрете бандеровской символики. "Мы должны закрепить лозунг: "стоп бандеровцам". А в Уголовном кодексе приравнять их символы к немецким национал-социалистическим и советским коммунистическим", — сказал президент. Сделать это, по его мнению, надо, чтобы "нивелировать российскую пропаганду".
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины
27 августа, 08:00

Борьба элит

Правительство, не скрывающее враждебности к Навроцкому, тут же обвинило его в "предательстве Украины и подрыве национальной безопасности".
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш
"Помощь Украине — это защита Польши!" — пафосно произнес вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Но оговорился, что молодые украинцы, разъезжающие по Варшаве в дорогих автомобилях, его раздражают.
И добавил, что Киев не вступит в Евросоюз, пока не признает Волынскую резню, не организует эксгумацию останков погибших поляков и их поминовение. "Я выражал очень четкое и твердое неприятие случаев, когда доброе имя Польши каким-либо образом попиралось или предпринимались попытки прославить Бандеру. Я говорил об этом крайне категорично", — сказал он.
Другой вице-премьер, министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский и вовсе заподозрил президента в "поддержке российского империализма". Чиновник так увлекся, что перепутал программу "800+" с другим пакетом помощи украинцам: оплатой спутникового интернета Starlink для ВСУ.
"Из-за решения Навроцкого (наложить вето) киевское правительство не сможет хранить данные в безопасном месте", — написал он в соцсети Х.
© Getty Images / Anadolu/Jakub PorzyckiУчастники антииммигрантской акции протеста в Варшаве
Участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Jakub Porzycki
Участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве
Правительство может преодолеть президентское решение при помощи парламента. Но для этого нужно заручиться поддержкой 276 депутатов. У правящей коалиции есть только 240 голосов. Поэтому премьер-министр Дональд Туск решил не спорить с Навроцким, а переписать законопроект.
Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что члены ЕС обязаны заботиться об украинских беженцах. Но суммы социальных и семейных выплат, а также уровень медицинской помощи определяют национальные правительства.
"Евросоюз непоколебим в своей приверженности поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — не забыл произнести дежурную фразу чиновник.
В Киеве пока помалкивают, но местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники утверждают, что запрет бандеровской символики — это красная линия для режима Зеленского. "Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в обществе и потребуют реагирования", — сказал "Европейской правде" сотрудник МИД.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Завтра будет хуже". В ЕС вывели вражду с Россией на новый уровень
18 августа, 08:00

Милые бранятся

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает вето Навроцкого элементом внутренней политики, который никак не повлияет на отношения с Украиной и Россией.
© AP Photo / Petr David JosekГолосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше
"Польша — самая русофобская страна в мире. Навроцкий даже больший враг России, чем Туск. Для Варшавы Бандера меньшее зло, чем Москва. Любое правительство будет поддерживать киевский режим. Наивно рассчитывать на то, что удастся вбить какой-то клин между местными элитами или Польшей и Украиной. Русофобия — часть польского политического сознания", — объяснил он.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов ожидал подобного развития событий, так как Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти.
© Фото : соцсетиУчастники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года
Участники марша партии Право и справедливость (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : соцсети
Участники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года
"Совершенно логично, что первым делом он ударил по тем, кто в истории Польши представлен в ярко негативном свете. Причем на этом его атака наверняка не закончится, он предпримет и другие действия против бандеровцев. Естественно, это осложнит взаимодействие с Киевом, в том числе на военном и экономическом уровнях. Но пока продолжается вооруженный конфликт, союзники по НАТО и ЕС не позволят Навроцкому слишком многого. Настоящие трудности возникнут потом. Причем президент и правительство выступят единым фронтом. Пользуясь стратегическим положением Польши, они радикализируют требования к Украине, надеясь подчинить ее своей воле", — полагает эксперт.
В целом же политологи считают, что вето Навроцкого в обозримой перспективе не изменит ни положения беженцев, ни ситуации в соседней стране, однако Варшава в очередной раз дала Киеву понять, что давние претензии не забыты.
 
В миреУкраинаПольшаКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала