Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Варшава при молчаливом согласии Брюсселя собирается отказать украинским переселенцам в материальной помощи и приравнять бандеровскую символику к нацистской и коммунистической. Польские власти утверждают, что по-прежнему поддерживают Киев, но за три с половиной года конфликта многое изменилось. К чему готовят союзника — в материале РИА Новости.Польский поворотПрезидент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о поддержке беженцев с Украины. Дескать, Москва все еще самая большая угроза безопасности, однако финансовые возможности и общественные настроения уже не те, что в 2022-м."Закон, предоставленный мне, не учитывает поправок, по которым велась публичная дискуссия. <...> Считаю, что помощь "800+" должны получать только те украинцы, которые готовы работать в Польше. <…> Иначе несправедливо. <…> Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон в таком виде. Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель поработать над этим", — заявил он.Программа "800+" предполагает ежемесячные выплаты украинским семьям с детьми по 800 злотых (порядка 17,4 тысячи рублей) на каждого ребенка. Навроцкий должен был продлить помощь до марта 2026-го. В новой редакции закона правительство предложило раздавать деньги не только школьникам, но и тем несовершеннолетним, кто уже учится в институте или посещает курсы профессиональной подготовки. Пособия не полагаются украинцам, приезжающим на короткий срок. Также для региональных властей хотели увеличить сроки рассмотрения дел о разрешении на временное проживание.Но, как показал опрос SW Research, 59,8% поляков согласны с Навроцким. Против лишь 25,4%, еще 14,7% не определились. По данным социологов, в основном президента поддержали люди в возрасте 25-34 лет.Параллельно Навроцкий анонсировал законопроект о запрете бандеровской символики. "Мы должны закрепить лозунг: "стоп бандеровцам". А в Уголовном кодексе приравнять их символы к немецким национал-социалистическим и советским коммунистическим", — сказал президент. Сделать это, по его мнению, надо, чтобы "нивелировать российскую пропаганду".Борьба элитПравительство, не скрывающее враждебности к Навроцкому, тут же обвинило его в "предательстве Украины и подрыве национальной безопасности"."Помощь Украине — это защита Польши!" — пафосно произнес вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Но оговорился, что молодые украинцы, разъезжающие по Варшаве в дорогих автомобилях, его раздражают.И добавил, что Киев не вступит в Евросоюз, пока не признает Волынскую резню, не организует эксгумацию останков погибших поляков и их поминовение. "Я выражал очень четкое и твердое неприятие случаев, когда доброе имя Польши каким-либо образом попиралось или предпринимались попытки прославить Бандеру. Я говорил об этом крайне категорично", — сказал он.Другой вице-премьер, министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский и вовсе заподозрил президента в "поддержке российского империализма". Чиновник так увлекся, что перепутал программу "800+" с другим пакетом помощи украинцам: оплатой спутникового интернета Starlink для ВСУ."Из-за решения Навроцкого (наложить вето) киевское правительство не сможет хранить данные в безопасном месте", — написал он в соцсети Х.Правительство может преодолеть президентское решение при помощи парламента. Но для этого нужно заручиться поддержкой 276 депутатов. У правящей коалиции есть только 240 голосов. Поэтому премьер-министр Дональд Туск решил не спорить с Навроцким, а переписать законопроект.Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что члены ЕС обязаны заботиться об украинских беженцах. Но суммы социальных и семейных выплат, а также уровень медицинской помощи определяют национальные правительства."Евросоюз непоколебим в своей приверженности поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — не забыл произнести дежурную фразу чиновник.В Киеве пока помалкивают, но местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники утверждают, что запрет бандеровской символики — это красная линия для режима Зеленского. "Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в обществе и потребуют реагирования", — сказал "Европейской правде" сотрудник МИД.Милые бранятсяДоцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает вето Навроцкого элементом внутренней политики, который никак не повлияет на отношения с Украиной и Россией."Польша — самая русофобская страна в мире. Навроцкий даже больший враг России, чем Туск. Для Варшавы Бандера меньшее зло, чем Москва. Любое правительство будет поддерживать киевский режим. Наивно рассчитывать на то, что удастся вбить какой-то клин между местными элитами или Польшей и Украиной. Русофобия — часть польского политического сознания", — объяснил он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов ожидал подобного развития событий, так как Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти."Совершенно логично, что первым делом он ударил по тем, кто в истории Польши представлен в ярко негативном свете. Причем на этом его атака наверняка не закончится, он предпримет и другие действия против бандеровцев. Естественно, это осложнит взаимодействие с Киевом, в том числе на военном и экономическом уровнях. Но пока продолжается вооруженный конфликт, союзники по НАТО и ЕС не позволят Навроцкому слишком многого. Настоящие трудности возникнут потом. Причем президент и правительство выступят единым фронтом. Пользуясь стратегическим положением Польши, они радикализируют требования к Украине, надеясь подчинить ее своей воле", — полагает эксперт.В целом же политологи считают, что вето Навроцкого в обозримой перспективе не изменит ни положения беженцев, ни ситуации в соседней стране, однако Варшава в очередной раз дала Киеву понять, что давние претензии не забыты.

