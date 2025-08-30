Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Варшава при молчаливом согласии Брюсселя собирается отказать украинским переселенцам в материальной помощи и приравнять бандеровскую символику к нацистской и коммунистической. Польские власти утверждают, что по-прежнему поддерживают Киев, но за три с половиной года конфликта многое изменилось. К чему готовят союзника — в материале РИА Новости.
Польский поворот
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о поддержке беженцев с Украины. Дескать, Москва все еще самая большая угроза безопасности, однако финансовые возможности и общественные настроения уже не те, что в 2022-м.
"Закон, предоставленный мне, не учитывает поправок, по которым велась публичная дискуссия. <...> Считаю, что помощь "800+" должны получать только те украинцы, которые готовы работать в Польше. <…> Иначе несправедливо. <…> Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон в таком виде. Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель поработать над этим", — заявил он.
Программа "800+" предполагает ежемесячные выплаты украинским семьям с детьми по 800 злотых (порядка 17,4 тысячи рублей) на каждого ребенка. Навроцкий должен был продлить помощь до марта 2026-го. В новой редакции закона правительство предложило раздавать деньги не только школьникам, но и тем несовершеннолетним, кто уже учится в институте или посещает курсы профессиональной подготовки. Пособия не полагаются украинцам, приезжающим на короткий срок. Также для региональных властей хотели увеличить сроки рассмотрения дел о разрешении на временное проживание.
Но, как показал опрос SW Research, 59,8% поляков согласны с Навроцким. Против лишь 25,4%, еще 14,7% не определились. По данным социологов, в основном президента поддержали люди в возрасте 25-34 лет.
Параллельно Навроцкий анонсировал законопроект о запрете бандеровской символики. "Мы должны закрепить лозунг: "стоп бандеровцам". А в Уголовном кодексе приравнять их символы к немецким национал-социалистическим и советским коммунистическим", — сказал президент. Сделать это, по его мнению, надо, чтобы "нивелировать российскую пропаганду".
Борьба элит
Правительство, не скрывающее враждебности к Навроцкому, тут же обвинило его в "предательстве Украины и подрыве национальной безопасности".
"Помощь Украине — это защита Польши!" — пафосно произнес вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Но оговорился, что молодые украинцы, разъезжающие по Варшаве в дорогих автомобилях, его раздражают.
И добавил, что Киев не вступит в Евросоюз, пока не признает Волынскую резню, не организует эксгумацию останков погибших поляков и их поминовение. "Я выражал очень четкое и твердое неприятие случаев, когда доброе имя Польши каким-либо образом попиралось или предпринимались попытки прославить Бандеру. Я говорил об этом крайне категорично", — сказал он.
Другой вице-премьер, министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский и вовсе заподозрил президента в "поддержке российского империализма". Чиновник так увлекся, что перепутал программу "800+" с другим пакетом помощи украинцам: оплатой спутникового интернета Starlink для ВСУ.
"Из-за решения Навроцкого (наложить вето) киевское правительство не сможет хранить данные в безопасном месте", — написал он в соцсети Х.
Правительство может преодолеть президентское решение при помощи парламента. Но для этого нужно заручиться поддержкой 276 депутатов. У правящей коалиции есть только 240 голосов. Поэтому премьер-министр Дональд Туск решил не спорить с Навроцким, а переписать законопроект.
Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что члены ЕС обязаны заботиться об украинских беженцах. Но суммы социальных и семейных выплат, а также уровень медицинской помощи определяют национальные правительства.
"Евросоюз непоколебим в своей приверженности поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — не забыл произнести дежурную фразу чиновник.
В Киеве пока помалкивают, но местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники утверждают, что запрет бандеровской символики — это красная линия для режима Зеленского. "Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в обществе и потребуют реагирования", — сказал "Европейской правде" сотрудник МИД.
Милые бранятся
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает вето Навроцкого элементом внутренней политики, который никак не повлияет на отношения с Украиной и Россией.
"Польша — самая русофобская страна в мире. Навроцкий даже больший враг России, чем Туск. Для Варшавы Бандера меньшее зло, чем Москва. Любое правительство будет поддерживать киевский режим. Наивно рассчитывать на то, что удастся вбить какой-то клин между местными элитами или Польшей и Украиной. Русофобия — часть польского политического сознания", — объяснил он.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов ожидал подобного развития событий, так как Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти.
"Совершенно логично, что первым делом он ударил по тем, кто в истории Польши представлен в ярко негативном свете. Причем на этом его атака наверняка не закончится, он предпримет и другие действия против бандеровцев. Естественно, это осложнит взаимодействие с Киевом, в том числе на военном и экономическом уровнях. Но пока продолжается вооруженный конфликт, союзники по НАТО и ЕС не позволят Навроцкому слишком многого. Настоящие трудности возникнут потом. Причем президент и правительство выступят единым фронтом. Пользуясь стратегическим положением Польши, они радикализируют требования к Украине, надеясь подчинить ее своей воле", — полагает эксперт.
В целом же политологи считают, что вето Навроцкого в обозримой перспективе не изменит ни положения беженцев, ни ситуации в соседней стране, однако Варшава в очередной раз дала Киеву понять, что давние претензии не забыты.