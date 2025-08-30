Рейтинг@Mail.ru
Суббота стала самым теплым днем с начала августа в Москве - РИА Новости, 30.08.2025
14:11 30.08.2025
Суббота стала самым теплым днем с начала августа в Москве
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суббота стала самым теплым днем с начала августа в Москве, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодняшний день в столице стал самым теплым днем с начала августа. К 13 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 27,3 градуса. До этого самым теплым днем последнего летнего месяца было 3 августа, тогда дневной максимум составил плюс 27,0 градуса", - сказал Леус. Он отметил, что температурный фон будет расти еще два-три часа, так что точное значение максимальной температуры воздуха субботы станет известно только после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра. "В предстоящее воскресенье температурный фон в Москве ожидается как минимум не ниже субботнего, а в понедельник холодный фронт опустит дневную температуру на 5-6 градусов, однако она по-прежнему будет превышать климатическую норму, правда уже не на 7-8 градусов как сегодня, а на 2-3 градуса", - добавил синоптик.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суббота стала самым теплым днем с начала августа в Москве, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Сегодняшний день в столице стал самым теплым днем с начала августа. К 13 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 27,3 градуса. До этого самым теплым днем последнего летнего месяца было 3 августа, тогда дневной максимум составил плюс 27,0 градуса", - сказал Леус.
Он отметил, что температурный фон будет расти еще два-три часа, так что точное значение максимальной температуры воздуха субботы станет известно только после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра.
"В предстоящее воскресенье температурный фон в Москве ожидается как минимум не ниже субботнего, а в понедельник холодный фронт опустит дневную температуру на 5-6 градусов, однако она по-прежнему будет превышать климатическую норму, правда уже не на 7-8 градусов как сегодня, а на 2-3 градуса", - добавил синоптик.
