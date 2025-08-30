https://ria.ru/20250830/poezd-2038473483.html

Поезда под Киевом задерживаются из-за повреждений инфраструктуры

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киевской области, поезда идут с задержкой от двух часов, сообщает компания "Украинские железные дороги".

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киевской области, поезда идут с задержкой от двух часов, сообщает компания "Украинские железные дороги". Ранее в ночь на субботу украинские сообщали о взрывах в пригороде Киева во время воздушной тревоги. "В результате... повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от двух часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным компании, задерживаются поезда в направлении Харькова, Сум, Одессы, Львова и Ивано-Франковска. Железнодорожники начали восстановление инфраструктуры, но о возможных сроках ремонта не сообщают. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

