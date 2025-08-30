Рейтинг@Mail.ru
Поезда под Киевом задерживаются из-за повреждений инфраструктуры - РИА Новости, 30.08.2025
10:38 30.08.2025
Поезда под Киевом задерживаются из-за повреждений инфраструктуры
Поезда под Киевом задерживаются из-за повреждений инфраструктуры - РИА Новости, 30.08.2025
Поезда под Киевом задерживаются из-за повреждений инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киевской области, поезда идут с задержкой от двух часов, сообщает компания "Украинские железные дороги". РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киевской области, поезда идут с задержкой от двух часов, сообщает компания "Украинские железные дороги". Ранее в ночь на субботу украинские сообщали о взрывах в пригороде Киева во время воздушной тревоги. "В результате... повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от двух часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным компании, задерживаются поезда в направлении Харькова, Сум, Одессы, Львова и Ивано-Франковска. Железнодорожники начали восстановление инфраструктуры, но о возможных сроках ремонта не сообщают. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Поезда под Киевом задерживаются из-за повреждений инфраструктуры

Поезда под Киевом идут с задержкой от 2 часов из-за повреждений инфраструктуры

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Киевской области, поезда идут с задержкой от двух часов, сообщает компания "Украинские железные дороги".
Ранее в ночь на субботу украинские сообщали о взрывах в пригороде Киева во время воздушной тревоги.
"В результате... повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от двух часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным компании, задерживаются поезда в направлении Харькова, Сум, Одессы, Львова и Ивано-Франковска. Железнодорожники начали восстановление инфраструктуры, но о возможных сроках ремонта не сообщают.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
