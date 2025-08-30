https://ria.ru/20250830/penza-2038524133.html
В Пензенской области арестовали мужчину, напавшего на главу района
В Пензенской области арестовали мужчину, напавшего на главу района - РИА Новости, 30.08.2025
В Пензенской области арестовали мужчину, напавшего на главу района
Житель города Каменки арестован по обвинению в нападении на главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2025
САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Житель города Каменки арестован по обвинению в нападении на главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК России. "Следователем Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области 41-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношения представителя власти, опасного для жизни или здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). Каменским районным судом обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - говорится в сообщении СУСК России по региону. По данным следствия, днем в среду в городе Каменка 41-летний местный житель нанес не менее трех ударов в область головы и тела металлическим предметом главе администрации Каменского района. Потерпевший находится в медицинском учреждении. Правительство Пензенской области сообщало в своем Telegram-канале, что глава Каменского района подвергся нападению во время объезда города Каменки. Местный житель несколько раз ударил главу района металлической трубой. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и многочисленные ушибы. Предварительно, причиной конфликта стало нежелание местного жителя соблюдать правила городского благоустройства, чего Помогайбо пытался добиться долгое время. Также хозяин участка не устранял нарушения на прилегающей к его домовладению территории.
В Пензенской области арестовали мужчину, напавшего на главу района
