В Пензенской области арестовали мужчину, напавшего на главу района - РИА Новости, 30.08.2025
15:40 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/penza-2038524133.html
В Пензенской области арестовали мужчину, напавшего на главу района
происшествия
россия
каменка
каменский район
следственный комитет россии (ск рф)
САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Житель города Каменки арестован по обвинению в нападении на главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК России. "Следователем Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области 41-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношения представителя власти, опасного для жизни или здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). Каменским районным судом обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - говорится в сообщении СУСК России по региону. По данным следствия, днем в среду в городе Каменка 41-летний местный житель нанес не менее трех ударов в область головы и тела металлическим предметом главе администрации Каменского района. Потерпевший находится в медицинском учреждении. Правительство Пензенской области сообщало в своем Telegram-канале, что глава Каменского района подвергся нападению во время объезда города Каменки. Местный житель несколько раз ударил главу района металлической трубой. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и многочисленные ушибы. Предварительно, причиной конфликта стало нежелание местного жителя соблюдать правила городского благоустройства, чего Помогайбо пытался добиться долгое время. Также хозяин участка не устранял нарушения на прилегающей к его домовладению территории.
происшествия, россия, каменка, каменский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Каменка, Каменский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Житель города Каменки арестован по обвинению в нападении на главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.
"Следователем Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области 41-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношения представителя власти, опасного для жизни или здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). Каменским районным судом обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
По данным следствия, днем в среду в городе Каменка 41-летний местный житель нанес не менее трех ударов в область головы и тела металлическим предметом главе администрации Каменского района. Потерпевший находится в медицинском учреждении.
Правительство Пензенской области сообщало в своем Telegram-канале, что глава Каменского района подвергся нападению во время объезда города Каменки. Местный житель несколько раз ударил главу района металлической трубой. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и многочисленные ушибы. Предварительно, причиной конфликта стало нежелание местного жителя соблюдать правила городского благоустройства, чего Помогайбо пытался добиться долгое время. Также хозяин участка не устранял нарушения на прилегающей к его домовладению территории.
