Госдеп одобрил поставку Украине запчастей для Patriot

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов и услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов, заявил в субботу Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 миллиона долларов США", - говорится в заявлении. Отмечается, что контракт на услуги спутниковой связи подразумевает расширения для терминалов компании Starlink, которые есть в распоряжении Киева.

