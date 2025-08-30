https://ria.ru/20250830/pentagon-2038432641.html
Госдеп одобрил поставку Украине запчастей для Patriot
Госдеп одобрил поставку Украине запчастей для Patriot - РИА Новости, 30.08.2025
Госдеп одобрил поставку Украине запчастей для Patriot
Госдеп одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов и услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов,... РИА Новости, 30.08.2025
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов и услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов, заявил в субботу Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 миллиона долларов США", - говорится в заявлении. Отмечается, что контракт на услуги спутниковой связи подразумевает расширения для терминалов компании Starlink, которые есть в распоряжении Киева.
Госдеп одобрил поставку Украине запчастей для Patriot
