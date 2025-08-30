Активистка высказалась об убийстве Парубия

https://ria.ru/20250830/parubiy-2038583358.html

РИМ, 30 авг – РИА Новости. Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, стала сигналом для остальных организаторов бойни, что они больше нигде не смогут чувствовать себя в безопасности, заявила РИА Новости участница событий мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Его-то человеком тяжело назвать… бандеровец, который напрямую был организатором спланированного убийства, бойни 2 мая в Одессе. Поэтому судьба его настигла. И очень-очень хорошо, что она его настигла именно во Львове, в логове, в рассаднике галицийского нацизма", - заявила Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, Парубий как организатор нападения на Дом профсоюзов "виновен во многих, если не во всех смертях в Одессе". Он был одним "из тех, которые напрямую и лично, подготавливали бойню", подвозя бронежилеты и оружие отрядам националистов, добавил она. "И это опять-таки сигнальчик всем участникам и организаторам, высокопоставленным или мелким обслуживающим этот заказ на убийство, чтобы они ходили и боялись, что они нигде, даже в их нацистском бандеровском логове, они не могут себя чувствовать спокойно", - заключила Игнатьева. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

