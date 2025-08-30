Экс-советник премьера Греции прокомментировал убийство Парубия

https://ria.ru/20250830/parubiy-2038582238.html

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ликвидированный в субботу во Львове бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был причастен к убийствам мирных людей в Одессе и страшным событиям на Донбассе, а также занимался героизацией бандеровцев, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Веланис был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах, занимался в том числе и отношениями с Украиной. "Я узнал сегодня из новостей, что во Львове убили этого человека. Никто не может быть рад любому убийству любого человека, я осуждаю любое убийство. Но сразу на память приходят страшные картины Одессы, страшные картины Донбасса. И спрашивается - кто виновен в провокации и в убийствах мирных людей в Одессе? Кто виновен в провокациях и убийствах людей на площади Майдан? Кто виновен в терактах в "Крокусе" и в других местах? Кто виновен в убийстве Дарьи Дугиной и других борцов за мир, за свободу? Кто виновен во всем этом? Мне кажется, что сразу ответ приходит, что этот человек - Парубий - прямой участник этих событий", - сказал Веланис. По его словам, он с волнением воспринимает происходящее во Львове, потому что учился там в советские времена. "Во Львове мы всегда возлагали цветы в День Победы к памятнику на Холме Славы в честь борцов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Там был памятник советскому разведчику Николаю Кузнецову. По инициативе этого человека, которого сегодня убили, там снесли эти памятники и установили памятники бандеровцам, участникам УПА ("Украинская повстанческая армия", запрещена в России как экстремистская - ред.). По моему мнению, и не только по моему, это всё отрицательный багаж человека, который такие акции проводил", - сказал Веланис. Он выразил мнение, что украинский народ должен остановить тех, кто распространяет ненависть и русофобию. "Я хочу еще раз сказать, что я не радуюсь убийству. Но мне кажется, что пришло время мудрому украинскому народу, честному украинскому народу взять в свои руки дальнейшее развитие ситуации и остановить войну, остановить самим, без посредничества лидеров других стран. Войну ведут те силы, которые распространяют ненависть, русофобию, они объявляют вечную войну до победы над Россией. Это всё ненормально, это всё противоречит простой человеческой логике. Поэтому и призываю всех остановить эту страшную, несправедливую войну", - заключил эксперт. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

