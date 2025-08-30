https://ria.ru/20250830/parubiy-2038571525.html

Омбудсмен ДНР назвала ликвидацию Парубия закономерным итогом

Омбудсмен ДНР назвала ликвидацию Парубия закономерным итогом

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Ликвидация во Львове радикала Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, является закономерным итогом режима, установившегося 11 лет назад на Украине, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Его ликвидация - это закономерный итог преступного процесса, запущенного в 2014 году его коллегами-пауками, пожирающими сегодня друг друга в банке под названием постмайданная Украина", - сказала Морозова. Она отметила, что Парубий имел непосредственное отношение к убийствам людей и вооруженному перевороту в Киеве, а его действия неразрывно связаны со страданиями народа Донбасса и жителей большей части Украины. "Создав государство, основанное на терроре, насилии и попрании человеческих прав, коллеги Парубия подписали приговор не только своей стране и народу, который сегодня по факту превращен в пушечное мясо для внешнеполитических интересов некоторых государств, но и в первую очередь самим себе", - подытожила Морозова. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

