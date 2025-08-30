Рогов высказался об убийстве Парубия
Рогов: убийство Парубия стало результатом внутренних разборок киевского режима
Андрей Парубий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Ликвидация бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия стала результатом внутренних разборок и "зачистки" тех, кто много знал о преступлениях киевского режима в Одессе и Донбассе, такое мнение высказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он заявил, что Парубия настигло ожидаемое, пусть и запоздалое, наказание.
По словам собеседника агентства, Парубий в 1991 году был одним из основателей первой нацистской политсилы - Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переименованной в 2004 году в ВО "Свобода".
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где жертвами украинских националистов стали 48 человек и еще более 250 пострадали. Также по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
