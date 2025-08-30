В Раде раскрыли, кто стоит за убийством Парубия
Дмитрук: ответственность за убийство Парубия лежит на Зеленском
Андрей Парубий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вся вина за убийство бывшего главы СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью "Известиям".
"Мы можем говорить об очень многом, что могло привести к его убийству. Но самое главное, что мы должны здесь зафиксировать, — это следствие террористического режима на Украине. То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском", — сказал он.
Депутат отметил, что деятельность Парубия пересекалась с политикой Зеленского и, вероятно, помешала режиму из-за накопившихся разногласий и конфликтов.
Чем известен Парубий
- С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
- Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
- В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
- В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
- Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
- Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
- Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
- В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА**.
- В апреле 2010-го пытался сорвать голосование за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму.
- В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
- В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
- На Парубия совершали покушение в 2014 году в центре Киева: неизвестный бросил в его сторону гранату.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
