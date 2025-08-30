https://ria.ru/20250830/parubiy-2038562054.html

В Раде раскрыли, кто стоит за убийством Парубия

В Раде раскрыли, кто стоит за убийством Парубия - РИА Новости, 30.08.2025

В Раде раскрыли, кто стоит за убийством Парубия

Вся вина за убийство бывшего главы СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T18:56:00+03:00

2025-08-30T18:56:00+03:00

2025-08-30T22:35:00+03:00

в мире

украина

россия

андрей парубий

владимир зеленский

верховная рада украины

убийство парубия во львове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495854_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_fcc062cdd179de1935c77698b18d846b.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вся вина за убийство бывшего главы СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью "Известиям"."Мы можем говорить об очень многом, что могло привести к его убийству. Но самое главное, что мы должны здесь зафиксировать, — это следствие террористического режима на Украине. То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском", — сказал он.Депутат отметил, что деятельность Парубия пересекалась с политикой Зеленского и, вероятно, помешала режиму из-за накопившихся разногласий и конфликтов.Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации издания "Страна.ua", его застрелил курьер службы доставки.Чем известен Парубий* Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250830/smi-2038551848.html

https://ria.ru/20250830/parubiy-2038537512.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, андрей парубий, владимир зеленский, верховная рада украины, убийство парубия во львове