На Украине назвали возможную причину убийства Парубия
15:32 30.08.2025 (обновлено: 16:34 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038523086.html
На Украине назвали возможную причину убийства Парубия
Бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить из мести, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить из мести, сообщило издание "Страна.ua"."В целом он (Парубий — прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", — говорится в статье.Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки.Чем известен Парубий· С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".· Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.· В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.· В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.· Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.· Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.· Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.· В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.· В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".· На Парубия уже совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.
украина
одесса
россия
львов
украина, убийство парубия во львове, майдан, одесса, андрей парубий, страна.ua, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, верховная рада украины, александр якименко, россия, львов
Украина, Убийство Парубия во Львове, Майдан, Одесса, Андрей Парубий, Страна.ua, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Верховная Рада Украины, Александр Якименко, Россия, Львов
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить из мести, сообщило издание "Страна.ua".
"В целом он (Парубий — прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", — говорится в статье.
Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки.
Чем известен Парубий
· С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
· Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
· В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
· В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
· Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
· Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
· Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
· В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
· В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
· На Парубия уже совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
