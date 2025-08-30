На Украине назвали возможную причину убийства Парубия
Экс-главу СНБО Украины Парубия могли убить из мести за Майдан и события в Одессе
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывшего главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить из мести, сообщило издание "Страна.ua".
"В целом он (Парубий — прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", — говорится в статье.
Чем известен Парубий
· С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
· Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
· В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
· В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
· Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
· Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
· Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
· В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
· В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
· На Парубия уже совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.
* Запрещенная в России террористическая организация.