Рейтинг@Mail.ru
Застреленный Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 30.08.2025 (обновлено: 14:21 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038509426.html
Застреленный Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России
Застреленный Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России - РИА Новости, 30.08.2025
Застреленный Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России
Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, несколько лет числится в базе розыска МВД РФ,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T14:20:00+03:00
2025-08-30T14:21:00+03:00
в мире
украина
андрей парубий
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
убийство парубия во львове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495758_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_dbbc6016ffbd740115878d8c954763d4.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, несколько лет числится в базе розыска МВД РФ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными полиции. Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в Telegram-канале "Страны.ua", видно, как мужчина с характерным рюкзаком службы доставки догоняет Парубия на тротуаре, после чего стреляет. Сразу после этого мужчина прячет оружие и уходит из поля зрения камеры. Согласно данным, Парубий значится в розыске МВД РФ с ноября 2023 года. СК РФ заочно обвинил Парубия в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
https://ria.ru/20250830/ukraina-2038507661.html
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038503116.html
https://ria.ru/20250830/smi-2038495116.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495758_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_b73f7369156fb0ad304226b9c0fca17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей парубий, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Андрей Парубий, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Убийство Парубия во Львове
Застреленный Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России

Застреленный во Львове Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, несколько лет числится в базе розыска МВД РФ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными полиции.
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в Telegram-канале "Страны.ua", видно, как мужчина с характерным рюкзаком службы доставки догоняет Парубия на тротуаре, после чего стреляет. Сразу после этого мужчина прячет оружие и уходит из поля зрения камеры.
Момент убийства Парубия - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Появилось видео с моментом убийства Парубия
14:05
Согласно данным, Парубий значится в розыске МВД РФ с ноября 2023 года. СК РФ заочно обвинил Парубия в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове
13:32
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.
В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Момент убийства Парубия - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия
12:50
 
В миреУкраинаАндрей ПарубийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала