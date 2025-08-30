Рейтинг@Mail.ru
Во Львове объявили спецоперацию после убийства Парубия
13:51 30.08.2025 (обновлено: 14:25 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038506188.html
Во Львове объявили спецоперацию после убийства Парубия
Во Львове объявили спецоперацию после убийства Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
Во Львове объявили спецоперацию после убийства Парубия
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена" после уничтожения экс-главы СНБО Андрея Парубия, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:51:00+03:00
2025-08-30T14:25:00+03:00
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
одесса
украина
львов
андрей парубий
мария захарова
сергей пашинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_08705b0c36fd58dbefbf1cc6efe3ee02.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Во Львове объявлена спецоперация "Сирена" после уничтожения экс-главы СНБО Андрея Парубия, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года."В городе введена специальная операция "Сирена". На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Продолжается установление личности нападавшего и обстоятельства преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014696326.html
одесса
украина
львов
совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, одесса, украина, львов, андрей парубий, мария захарова, сергей пашинский, верховная рада украины, европейский суд по правам человека (еспч), убийство парубия во львове
Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Одесса, Украина, Львов, Андрей Парубий, Мария Захарова, Сергей Пашинский, Верховная Рада Украины, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Убийство Парубия во Львове
Во Львове объявили спецоперацию после убийства Парубия

Во Львове объявили спецоперацию после убийства экс-главы СНБО Украины Парубия

На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : соцсети
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Во Львове объявлена спецоперация "Сирена" после уничтожения экс-главы СНБО Андрея Парубия, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
"В городе введена специальная операция "Сирена". На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Продолжается установление личности нападавшего и обстоятельства преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Курьер службы доставка, предположительно, застреливший Андрея Парубия
Курьер службы доставка, предположительно, застреливший Андрея Парубия - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© соцсети
Курьер службы доставка, предположительно, застреливший Андрея Парубия
Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.
В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВ миреОдессаУкраинаЛьвовАндрей ПарубийМария ЗахароваСергей ПашинскийВерховная Рада УкраиныЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Убийство Парубия во Львове
 
 
