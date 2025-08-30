Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 30.08.2025 (обновлено: 14:26 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038503116.html
Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове
Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове - РИА Новости, 30.08.2025
Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове
Владимир Зеленский признал факт уничтожения экс-главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:32:00+03:00
2025-08-30T14:26:00+03:00
в мире
львов
андрей парубий
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
одесса
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_08705b0c36fd58dbefbf1cc6efe3ee02.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский признал факт уничтожения экс-главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове.Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года."Погиб Андрей Парубий... Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
https://ria.ru/20250605/farion-2021144046.html
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014696326.html
львов
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:436:960:1156_1920x0_80_0_0_b5c32a3d5025283ad551759a64ce8388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, андрей парубий, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, одесса, украина, владимир зеленский, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), убийство парубия во львове
В мире, Львов, Андрей Парубий, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Убийство Парубия во Львове
Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове

Зеленский признал факт убийства экс-главы СНБО Андрея Парубия во Львове

© Фото : соцсетиНа месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : соцсети
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский признал факт уничтожения экс-главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове.
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Подозреваемый в убийстве экс-депутата Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион
5 июня, 17:11
"Погиб Андрей Парубий... Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Активист "антимайдана" рассказал, как Ганул нажил себе врагов
2 мая, 17:11
 
В миреЛьвовАндрей ПарубийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныОдессаУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Убийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала