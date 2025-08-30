https://ria.ru/20250830/parubiy-2038503116.html

Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове

Зеленский признал факт убийства Парубия во Львове

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский признал факт уничтожения экс-главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове.Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года."Погиб Андрей Парубий... Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

