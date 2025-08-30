https://ria.ru/20250830/parubiy-2038490494.html

Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия

Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия - РИА Новости, 30.08.2025

Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия

Экс-главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:33:00+03:00

2025-08-30T12:33:00+03:00

2025-08-30T14:26:00+03:00

совет национальной безопасности и обороны украины

андрей парубий

львов

украина

в мире

одесса

верховная рада украины

убийство парубия во львове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_08705b0c36fd58dbefbf1cc6efe3ee02.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua"Ранее украинская полиция сообщила об убийстве известного общественно политического деятеля во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года."Убийцей Парубия был курьер (службы доставки -ред.) "Глово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250605/farion-2021144046.html

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014696326.html

львов

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет национальной безопасности и обороны украины, андрей парубий, львов, украина, в мире, одесса, верховная рада украины, убийство парубия во львове