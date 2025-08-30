Рейтинг@Mail.ru
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 30.08.2025 (обновлено: 14:26 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038490494.html
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия
Экс-главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:33:00+03:00
2025-08-30T14:26:00+03:00
совет национальной безопасности и обороны украины
андрей парубий
львов
украина
в мире
одесса
верховная рада украины
убийство парубия во львове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_08705b0c36fd58dbefbf1cc6efe3ee02.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua"Ранее украинская полиция сообщила об убийстве известного общественно политического деятеля во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года."Убийцей Парубия был курьер (службы доставки -ред.) "Глово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20250605/farion-2021144046.html
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014696326.html
львов
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:436:960:1156_1920x0_80_0_0_b5c32a3d5025283ad551759a64ce8388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет национальной безопасности и обороны украины, андрей парубий, львов, украина, в мире, одесса, верховная рада украины, убийство парубия во львове
Совет национальной безопасности и обороны Украины, Андрей Парубий, Львов, Украина, В мире, Одесса, Верховная Рада Украины, Убийство Парубия во Львове
Во Львове застрелили экс-секретаря СНБО Украины Парубия

Во Львове застрелили экс-спикера Рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия

© Фото : соцсетиНа месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : соцсети
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua"
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве известного общественно политического деятеля во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
"Убийцей Парубия был курьер (службы доставки -ред.) "Глово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Подозреваемый в убийстве экс-депутата Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион
5 июня, 17:11
В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Активист "антимайдана" рассказал, как Ганул нажил себе врагов
2 мая, 17:11
 
Совет национальной безопасности и обороны УкраиныАндрей ПарубийЛьвовУкраинаВ миреОдессаВерховная Рада УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала