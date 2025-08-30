Рейтинг@Mail.ru
СБУ еще не установила личность стрелявшего в Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
21:17 30.08.2025
СБУ еще не установила личность стрелявшего в Парубия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Личность стрелявшего в ликвидированного во Львове экс-главу СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, всё еще не установлена, следователи рассматривают несколько версий, заявил глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Наряды полиции установили, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из огнестрельного оружия. На данный момент это лицо еще не установлено", - заявил Онищенко в ходе брифинга. Как заявил Онищенко, расследованием занимаются сотрудники полиции, СБУ и офиса генерального прокурора Украины. По его словам, ликвидация была тщательно спланирована, а исполнитель - хорошо подготовлен. Оружие, с помощью которого был ликвидирован Парубий, пока не идентифицировано. По данным правоохранителей, это было короткоствольное огнестрельное оружие. Также в ходе брифинга представителями правоохранительных органов Украины была озвучена информация о том, что видео с моментом ликвидации Парубия попало в сеть в результате утечки информации, которая будет расследоваться отдельно. Представитель украинских правоохранителей также заявил об отсутствии у них каких-либо сведений, связывающих ликвидацию Парубия с убийством летом 2024 года известной своими антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. При этом, по словам представителя украинских органов, следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы "российском следе". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Автомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Личность стрелявшего в ликвидированного во Львове экс-главу СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, всё еще не установлена, следователи рассматривают несколько версий, заявил глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
"Наряды полиции установили, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из огнестрельного оружия. На данный момент это лицо еще не установлено", - заявил Онищенко в ходе брифинга.
Как заявил Онищенко, расследованием занимаются сотрудники полиции, СБУ и офиса генерального прокурора Украины. По его словам, ликвидация была тщательно спланирована, а исполнитель - хорошо подготовлен. Оружие, с помощью которого был ликвидирован Парубий, пока не идентифицировано. По данным правоохранителей, это было короткоствольное огнестрельное оружие.
Также в ходе брифинга представителями правоохранительных органов Украины была озвучена информация о том, что видео с моментом ликвидации Парубия попало в сеть в результате утечки информации, которая будет расследоваться отдельно.
Представитель украинских правоохранителей также заявил об отсутствии у них каких-либо сведений, связывающих ликвидацию Парубия с убийством летом 2024 года известной своими антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.
При этом, по словам представителя украинских органов, следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы "российском следе".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
