СБУ еще не установила личность стрелявшего в Парубия

Онищенко: личность стрелявшего в Парубия пока не установлена
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Личность стрелявшего в ликвидированного во Львове экс-главу СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, всё еще не установлена, следователи рассматривают несколько версий, заявил глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
"Наряды полиции установили, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из огнестрельного оружия. На данный момент это лицо еще не установлено", - заявил Онищенко в ходе брифинга.
Как заявил Онищенко, расследованием занимаются сотрудники полиции, СБУ и офиса генерального прокурора Украины. По его словам, ликвидация была тщательно спланирована, а исполнитель - хорошо подготовлен. Оружие, с помощью которого был ликвидирован Парубий, пока не идентифицировано. По данным правоохранителей, это было короткоствольное огнестрельное оружие.
Также в ходе брифинга представителями правоохранительных органов Украины была озвучена информация о том, что видео с моментом ликвидации Парубия попало в сеть в результате утечки информации, которая будет расследоваться отдельно.
Представитель украинских правоохранителей также заявил об отсутствии у них каких-либо сведений, связывающих ликвидацию Парубия с убийством летом 2024 года известной своими антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.
При этом, по словам представителя украинских органов, следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы "российском следе".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.