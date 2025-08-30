Рейтинг@Mail.ru
Подполье рассказало, кому выгодно убийство Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 30.08.2025 (обновлено: 19:22 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/parubij-2038563569.html
Подполье рассказало, кому выгодно убийство Парубия
Подполье рассказало, кому выгодно убийство Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
Подполье рассказало, кому выгодно убийство Парубия
Главным выгодоприобретателем ликвидации Андрея Парубия является Владимир Зеленский, который может в ответ начать политические чистки, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:13:00+03:00
2025-08-30T19:22:00+03:00
в мире
украина
львов
андрей парубий
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
убийство парубия во львове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495758_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_dbbc6016ffbd740115878d8c954763d4.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Главным выгодоприобретателем ликвидации Андрея Парубия является Владимир Зеленский, который может в ответ начать политические чистки, заявили РИА Новости в антифашистском подполье. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. "Разбираясь в таких ситуациях, необходимо в первую очередь определить, кому это выгодно. И, учитывая активность политических элит в преддверии возможных президентских выборов, главным выгодообретателем выглядит именно команда Зеленского. Парубий был хоть и не самой, но влиятельной политической фигурой, и неизвестно, поддержал бы он нынешнюю власть, или занял бы сторону, допустим, (бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия - ред.) Залужного", - сказал РИА Новости представитель сопротивления. В подполье отметил, что сама по себе ликвидация Парубия их не удивила. "Намного интереснее в этой истории то, что режим Зеленского бросил огромные ресурсы на раскрутку этой темы. Несмотря на то, что прямых обвинений в адрес России пока не прозвучало, очевидно, что это подразумевается. Будто без "руки Кремля" преступления на Украине не происходят в принципе", - добавил подпольщик. Бойцы сопротивления считают, что убийство Парубия может быть использовано Зеленским как предлог для начала политических репрессий и чисток. "Особенно удобно проводить чистку в политических кругах, перекладывая ответственность на Москву - это сильно развязывает руки режиму. Поэтому с обострением в Киеве политической обстановки мы еще не раз услышим о подобных случаях. Парубий в этой цепочке не первый и далеко не последний", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038562054.html
https://ria.ru/20250830/saldo-2038557754.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495758_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_b73f7369156fb0ad304226b9c0fca17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов, андрей парубий, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Львов, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Убийство Парубия во Львове
Подполье рассказало, кому выгодно убийство Парубия

В подполье назвали Зеленского главным выгодоприобретателем ликвидации Парубия

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Главным выгодоприобретателем ликвидации Андрея Парубия является Владимир Зеленский, который может в ответ начать политические чистки, заявили РИА Новости в антифашистском подполье.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Раде раскрыли, кто стоит за убийством Парубия
Вчера, 18:56
"Разбираясь в таких ситуациях, необходимо в первую очередь определить, кому это выгодно. И, учитывая активность политических элит в преддверии возможных президентских выборов, главным выгодообретателем выглядит именно команда Зеленского. Парубий был хоть и не самой, но влиятельной политической фигурой, и неизвестно, поддержал бы он нынешнюю власть, или занял бы сторону, допустим, (бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия - ред.) Залужного", - сказал РИА Новости представитель сопротивления.
В подполье отметил, что сама по себе ликвидация Парубия их не удивила.
"Намного интереснее в этой истории то, что режим Зеленского бросил огромные ресурсы на раскрутку этой темы. Несмотря на то, что прямых обвинений в адрес России пока не прозвучало, очевидно, что это подразумевается. Будто без "руки Кремля" преступления на Украине не происходят в принципе", - добавил подпольщик.
Бойцы сопротивления считают, что убийство Парубия может быть использовано Зеленским как предлог для начала политических репрессий и чисток.
"Особенно удобно проводить чистку в политических кругах, перекладывая ответственность на Москву - это сильно развязывает руки режиму. Поэтому с обострением в Киеве политической обстановки мы еще не раз услышим о подобных случаях. Парубий в этой цепочке не первый и далеко не последний", - заключил собеседник агентства.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сальдо прокомментировал убийство Парубия
Вчера, 18:29
 
В миреУкраинаЛьвовАндрей ПарубийВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала