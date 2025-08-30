Подполье рассказало, кому выгодно убийство Парубия
В подполье назвали Зеленского главным выгодоприобретателем ликвидации Парубия
Андрей Парубий. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Главным выгодоприобретателем ликвидации Андрея Парубия является Владимир Зеленский, который может в ответ начать политические чистки, заявили РИА Новости в антифашистском подполье.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима эск-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу.
"Разбираясь в таких ситуациях, необходимо в первую очередь определить, кому это выгодно. И, учитывая активность политических элит в преддверии возможных президентских выборов, главным выгодообретателем выглядит именно команда Зеленского. Парубий был хоть и не самой, но влиятельной политической фигурой, и неизвестно, поддержал бы он нынешнюю власть, или занял бы сторону, допустим, (бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия - ред.) Залужного", - сказал РИА Новости представитель сопротивления.
В подполье отметил, что сама по себе ликвидация Парубия их не удивила.
"Намного интереснее в этой истории то, что режим Зеленского бросил огромные ресурсы на раскрутку этой темы. Несмотря на то, что прямых обвинений в адрес России пока не прозвучало, очевидно, что это подразумевается. Будто без "руки Кремля" преступления на Украине не происходят в принципе", - добавил подпольщик.
Бойцы сопротивления считают, что убийство Парубия может быть использовано Зеленским как предлог для начала политических репрессий и чисток.
"Особенно удобно проводить чистку в политических кругах, перекладывая ответственность на Москву - это сильно развязывает руки режиму. Поэтому с обострением в Киеве политической обстановки мы еще не раз услышим о подобных случаях. Парубий в этой цепочке не первый и далеко не последний", - заключил собеседник агентства.
