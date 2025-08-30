Парубий был причастен к трагедии в Одессе, заявил экс-депутат горсовета
Полищук: убитый во Львове Парубий был причастен к трагедии 2 мая в Одессе
Андрей Парубий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уничтоженный во Львове экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был непосредственно причастен к трагедии в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года, заявил РИА Новости экс-депутат Одесского горсовета Василий Полищук.
Полищук, на тот момент бывший депутатом, сам стал очевидцем трагедии 2 мая, затем вел расследование тех событий. Его сын подвергся нападению со стороны неизвестных, что Полищук считает способом надавить на него. Вскоре после нападения Полищук с сыном были вынуждены уехать из страны. Парубий на тот момент был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Нам давно известно, что 29 апреля (2014 года - ред.) Парубий лично приезжал на майдановские блокпосты около Одессы и раздавал им бронежилеты 5-го класса защиты и, по сути, вдохновлял и наставлял на будущий погром в Доме Профсоюзов", - заявил РИА Новости Полищук.
По его словам, есть данные, что Парубий накануне трагедии 2 мая проводил консультации с одесскими силовиками.
Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, после трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии, а сам Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Весной 2025 года в Одессе был ликвидирован местный радикал Демьян Ганул, которого СМИ называли одним из организаторов беспорядков 2014 года. Как сообщали украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года он проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.
