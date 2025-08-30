https://ria.ru/20250830/parubij-2038556927.html

Экс-депутат Рады рассказал о характере Парубия

Экс-депутат Рады рассказал о характере Парубия

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, по характеру был экстремистом и террористом, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. "Он был по своему характеру, я его знал хорошо, националистом, экстремистом, потому что когда мы ратифицировали соглашение между Россией и Украиной о продлении срока пребывания черноморского флота в Севастополе, он занес дымовые шашки, забросал вместе с другими парламент, дыма было как после пожара. Он был склонен к экстремистским действиям, нарушая закон", - сказал Олейник. Олейник подчеркнул, что Парубия настигла карма за организацию и руководство тем, как сжигали людей в Одессе, активное участие в госперевороте, участие в расколе православия и запрет русского и венгерского языков. В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.

