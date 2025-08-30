https://ria.ru/20250830/pamyat-2038497354.html

В России почтили память Захарченко и Кобзона

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Молодежь из 15 регионов России почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко (1976 - 2018), погибшего от рук киевского режима, и народного артиста СССР, уроженца Донбасса Иосифа Кобзона (1937 - 2018) в Запорожской области, рассказал РИА Новости заместитель министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский. Вечер памяти состоялся в пятницу в Запорожской области. "Сегодня у нас мероприятие, посвященное трагическому дню, дню смерти Иосифа (Давыдовича - ред.) Кобзона (30 августа 2018 года - ред.) и дню гибели Александра Владимировича Захарченко (31 августа 2018 года - ред.). Вся молодежь помнит и чтит память этих людей. Это люди, которые стали, наверное, символом Донецкой Народной Республики. Иосиф Кобзон... Такая известная личность, которая посетила нашу республику (уже после её провозглашения - ред.) в самые сложные времена. Александр Владимирович – это человек, который возглавил республику в самые сложные времена, который стал первым главой ДНР и повел нашу республику вперед. Наверное, смотря назад, мы можем понять, что, наверное, сегодня они бы нами гордились. Они бы гордились тем, что мы стали частью Российской Федерации, гордились тем, какая молодежь выросла, и мы всегда будем помнить и всегда будем чтить их память", - сказал Шимановский. Он добавил, что в рамках мероприятия молодежь выложила из четырех тысяч свечей фразу "Я люблю тебя, жизнь", которая созвучна одноименному шлягеру из репертуара Кобзона и стала символической для народа России и жителей республики, в частности. В памятном мероприятии приняло участие около 400 человек. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

