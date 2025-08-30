Рейтинг@Mail.ru
Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС - РИА Новости, 30.08.2025
04:59 30.08.2025
Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС
в мире
сша
дональд трамп
fema
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Около 70 процентов американцы выражают большое недоверие к системе управления ЧС на фоне недавнего сокращения финансирования Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), свидетельствуют данные нового опроса USA Today/Ipsos. Опрос проводился с 13 по 15 июня 2025 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1023 совершеннолетних жителей США в возрасте от 18 лет, включающей 281 республиканца, 307 демократов и 321 независимого респондента. Общая погрешность для всей выборки составляет около 3,2%. "Только 30% опрошенных в целом выражают уверенность в способности федерального правительства справиться с крупным стихийным бедствием", - следует из результатов опроса. Более восьми из десяти опрошенных (84%) убеждены в том, что наличие хорошо скоординированных и обеспеченных достаточным финансированием систем экстренного реагирования крайне необходимо. При этом большинство респондентов отмечают, что за последнее десятилетие в их регионах участились необычные погодные явления, такие как экстремальная жара (55%), ухудшение качества воздуха (49%) и сильные штормы (39%). По этой причине 57% американцев считают, что бюджет FEMA должен быть увеличен. Ранее стало известно, что сотрудников FEMA начали отстранять от работы. Это произошло после того, как группа из 180 действующих и бывших специалистов агентства обратилась в Конгресс США с письмом, в котором они критиковали руководство, назначенное президентом США Дональдом Трампом.
сша
в мире, сша, дональд трамп, fema
В мире, США, Дональд Трамп, FEMA
Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС

USA Today: около 70 процентов американцев не верят в систему управления ЧС

© AP Photo / Michael Sohn Американский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Около 70 процентов американцы выражают большое недоверие к системе управления ЧС на фоне недавнего сокращения финансирования Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), свидетельствуют данные нового опроса USA Today/Ipsos.
Опрос проводился с 13 по 15 июня 2025 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1023 совершеннолетних жителей США в возрасте от 18 лет, включающей 281 республиканца, 307 демократов и 321 независимого респондента. Общая погрешность для всей выборки составляет около 3,2%.
"Только 30% опрошенных в целом выражают уверенность в способности федерального правительства справиться с крупным стихийным бедствием", - следует из результатов опроса.
Более восьми из десяти опрошенных (84%) убеждены в том, что наличие хорошо скоординированных и обеспеченных достаточным финансированием систем экстренного реагирования крайне необходимо.
При этом большинство респондентов отмечают, что за последнее десятилетие в их регионах участились необычные погодные явления, такие как экстремальная жара (55%), ухудшение качества воздуха (49%) и сильные штормы (39%). По этой причине 57% американцев считают, что бюджет FEMA должен быть увеличен.
Ранее стало известно, что сотрудников FEMA начали отстранять от работы. Это произошло после того, как группа из 180 действующих и бывших специалистов агентства обратилась в Конгресс США с письмом, в котором они критиковали руководство, назначенное президентом США Дональдом Трампом.
