https://ria.ru/20250830/opros-2038450288.html

Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС

Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС - РИА Новости, 30.08.2025

Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС

Около 70 процентов американцы выражают большое недоверие к системе управления ЧС на фоне недавнего сокращения финансирования Федерального агентства по... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T04:59:00+03:00

2025-08-30T04:59:00+03:00

2025-08-30T04:59:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

fema

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_cdd6e87b72264107e73a4c95b069297d.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Около 70 процентов американцы выражают большое недоверие к системе управления ЧС на фоне недавнего сокращения финансирования Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), свидетельствуют данные нового опроса USA Today/Ipsos. Опрос проводился с 13 по 15 июня 2025 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1023 совершеннолетних жителей США в возрасте от 18 лет, включающей 281 республиканца, 307 демократов и 321 независимого респондента. Общая погрешность для всей выборки составляет около 3,2%. "Только 30% опрошенных в целом выражают уверенность в способности федерального правительства справиться с крупным стихийным бедствием", - следует из результатов опроса. Более восьми из десяти опрошенных (84%) убеждены в том, что наличие хорошо скоординированных и обеспеченных достаточным финансированием систем экстренного реагирования крайне необходимо. При этом большинство респондентов отмечают, что за последнее десятилетие в их регионах участились необычные погодные явления, такие как экстремальная жара (55%), ухудшение качества воздуха (49%) и сильные штормы (39%). По этой причине 57% американцев считают, что бюджет FEMA должен быть увеличен. Ранее стало известно, что сотрудников FEMA начали отстранять от работы. Это произошло после того, как группа из 180 действующих и бывших специалистов агентства обратилась в Конгресс США с письмом, в котором они критиковали руководство, назначенное президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250830/ministr-2038443851.html

https://ria.ru/20250228/sokraschenie-2002092835.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, fema