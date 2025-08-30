https://ria.ru/20250830/opasnost-2038455402.html
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
специальная военная операция на украине
самарская область
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщает правительства региона. Опасность была объявлена в 2.20 мск, она продлилась около четырех часов. "Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
самарская область
