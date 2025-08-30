Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/opasnost-2038455402.html
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщает правительства региона. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:31:00+03:00
2025-08-30T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962135752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_328722fe4042a1c2e4deca4f3cb5dd79.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщает правительства региона. Опасность была объявлена в 2.20 мск, она продлилась около четырех часов. "Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
https://ria.ru/20250830/gladkov-2038454874.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962135752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7cbe13ce6e06745f31785bc117001fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область
Специальная военная операция на Украине, Самарская область
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Города России. Самара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщает правительства региона.
Опасность была объявлена в 2.20 мск, она продлилась около четырех часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
06:22
 
Специальная военная операция на УкраинеСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала