В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщает правительства региона. Опасность была объявлена в 2.20 мск, она продлилась около четырех часов. "Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

